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中国援桑医疗队成功实施复杂骨科手术

2025年03月08日10:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡3月7日电 （记者邹松）中国第34期援桑给巴尔医疗队近期在奔巴岛阿卜杜拉姆才医院成功完成该地区首例侧卧位直接前方入路人工髋关节置换手术，填补了当地在该领域的技术空白。

王磊医师手术中。中国援桑医疗队供图

王磊医师手术中。中国援桑医疗队供图

此次手术由中国医疗队奔巴点骨科副主任医师王磊主刀，麻醉医师宗川曰副主任医师密切配合。患者为当地75岁女性，因外伤导致股骨颈骨折。这项手术采用肌间隙入路，创伤小、出血少、恢复快，术后次日患者即能借助助行器行走。

术后第二天患者即能站立。中国援桑医疗队供图

术后第二天患者即能站立。中国援桑医疗队供图

阿卜杜拉姆才医院骨科医生穆罕默德·阿里表示：“这项技术让患者术后恢复更快，对提升当地医疗水平意义重大。”

自1964年中国向桑派出首批医疗队以来，江苏省已累计派遣医疗队员34批847人次。第34期医疗队由淮安市医疗系统整建制派遣，自2024年9月抵桑以来，持续推广新技术，通过“师带徒”培养当地医疗骨干。此次手术的成功，进一步深化了中非医疗合作，为当地患者带来福音。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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