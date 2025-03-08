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以声筑桥，歌传友谊——

第八届“肯尼亚好声音”中文歌唱比赛举行

2025年03月08日10:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕3月7日电 （记者黄炜鑫）肯雅塔大学孔子学院6日举办第八届“肯尼亚好声音”中文歌唱比赛。来自当地多所大中学的16名选手同台竞技，用歌声表达对中文和中国文化的热爱。

现场观众参与问答环节。孔子学院供图

现场观众参与问答环节。孔子学院供图

选手们演绎了摇滚、流行、古风等多种风格的曲目，展现了多元文化的魅力。选手加布里埃尔·万吉以一曲《爱在身边》拉开序幕，旋律温馨，歌声充满感染力，瞬间点燃了现场氛围。莉莉·肯迪带来的《无名之辈》，深情演绎让人动容。约翰·马克·希贝罗以一曲《爱如潮水》展现出扎实的唱功和真挚情感……选手们身着华美服饰，载歌载舞，在舞台上绽放自信光彩，为观众带来了一场音乐盛宴。经过激烈角逐，约翰·马克·希贝罗凭借一首深情动人的《爱如潮水》技压群雄，斩获冠军。

约翰·马克·希贝罗在演唱《爱如潮水》。人民网记者 黄炜鑫摄

约翰·马克·希贝罗在演唱《爱如潮水》。人民网记者 黄炜鑫摄

孔子学院中方院长周晓东教授表示，中文歌唱比赛已成为中文学习者展示才艺的重要平台。本次比赛不仅展现了选手们的音乐才华，也加深了肯尼亚青年对中国文化的理解。未来，肯雅塔大学孔子学院将继续举办更多丰富多彩的文化活动，促进中肯文化交流，让中文之声在肯尼亚更加响亮。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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