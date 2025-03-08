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第二届“法国卓越 触手可及”活动在巴黎举办

2025年03月08日10:10 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎3月7日电 （记者于超凡）当地时间3月6日，第二届“法国卓越 触手可及”活动在邻近凯旋门的巴黎大区工商会总部举办。活动由巴黎大区工商会法中交流委员会主办，旨在巩固中法企业交流，促进法国品牌在华出口。此次活动延续首届宗旨，重点展出具有代表性的法国企业产品，为两国企业家分享中法经贸交往的见解提供平台。

第二届“法国卓越 触手可及”活动现场。人民网记者 于超凡摄

第二届“法国卓越 触手可及”活动现场。人民网记者 于超凡摄

巴黎大区工商会会长多米尼克·雷斯蒂诺表示，眼下正是探索新方向的时刻。中国的传播方式发展速度远超过世界上任何地方，法国企业必须适应这一变化。如今，影响力营销在吸引和维系消费者受众方面扮演着关键角色，如果在中国开设实体店而没有一场符合中国市场特点的营销活动，就好比是在“地下开店”——无人知晓你们的到来。通过此次活动，巴黎大区工商会希望为信任我们的品牌提供一个独特的机会，使大家能够直接向有影响力的博主推广工艺和产品。

第二届“法国卓越 触手可及”活动现场。人民网记者 于超凡摄

第二届“法国卓越 触手可及”活动现场。人民网记者 于超凡摄

法国国民议会法中友好小组主席、国会议员西尔万·迈亚尔在开幕致辞中表示，有幸担任国民议会法中友好小组的主席，我也经营着自己的企业，并且长期在中国开展业务，希望能进一步加强与中国之间的联系。活动体现了法国对优雅与美的共同追求，正如在中国一样，这种追求超越了文化和地理的差异，将中法两国紧密联结在一起。中法两国都在不断追求卓越工艺、优质产品以及独特的手工艺术魅力，所谓的“法式魅力”同样也存在于中国人的精神风貌。中国消费者热爱法国品牌所代表的传统和工艺，而法国企业也充分认识到中国市场的巨大潜力。这种经济与文化的纽带，常常通过双方真诚的合作来体现，例如法国品牌推出受中国历史启发的独家系列；同时，我们也看到越来越多的中国消费者采纳法式生活方式的某些元素。

第二届“法国卓越 触手可及”活动开幕式。人民网记者 于超凡摄

第二届“法国卓越 触手可及”活动开幕式。人民网记者 于超凡摄

卡慕干邑集团首席执行官西里尔·卡慕在主旨发言中表示，法国企业在中国的工作不仅仅是把产品卖出去，而是要从中国文化中汲取灵感，进而改变我们在全球其他市场经营业务的思路。中国已经成为卡慕干邑集团的最大市场。我们逐渐意识到，除了展示工艺之外，更重要的是让消费者了解我们的产品如何融入中国人的日常生活。这不仅仅是不断推广品牌，更是将中国文化融入我们的品牌基因，形成了强烈的中国元素——无论是酒会还是其他社交活动，我们都将这种文化巧妙结合在一起。如果有机会重来，我依然会选择中国作为首选目的地。最初，我出于好奇来到中国，后来我因机遇和商业利益而留下。而现在，我是出于喜爱自愿选择留在这里。我发现中国拥有一种极其惊人的创业活力，在这里，创业一切皆有可能。

活动主办方法国巴黎大区工商会由拿破仑·波拿巴于1803年创立，是法国乃至欧洲最早建立的商会组织，代表着法兰西岛大区企业的利益，商会旨在帮助企业持续成长、培养人才以及提升巴黎国际影响力。自1997年以来，巴黎大区工商会法中交流委员会成立，致力于搭建中法两国企业家的合作桥梁。

第二届“法国卓越 触手可及”活动期间还举办了高端论坛、跨境电商研讨会、时尚秀场等活动，数百名法国政商界人士、中法两国企业代表和媒体从业者，以及中国贸促会驻法国代表处、云南省驻法国代表处等机构代表参加。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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