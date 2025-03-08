人民网雅加达3月7日电 （记者李培松）3月6日，“山高水长，休戚与共”——中印尼建交75周年、万隆会议召开70周年、郑和首次下西洋620周年中印尼书画摄影展新闻发布会在印尼首都雅加达举行。印尼书法家协会主席阮渊樁、印尼阿拉扎大学孔子学院中方院长王大昕、印尼书画学院院长王玉斌、印尼永安药业集团董事长胡素丹等中印尼嘉宾出席发布会。

新闻发布会现场。人民网记者 李培松摄

2025年是中印尼建交75周年、万隆会议召开70周年、郑和首次下西洋620周年。为庆祝这一重要历史时刻，促进中印尼两国人民在文化、艺术、人文等领域的交流与合作，主办单位特举办此次书画摄影展，邀请两国广大书画爱好者围绕“中印尼友好关系”“历史事件回顾”和“文化交融与互鉴”等主题进行创作并投稿。专家评审团将从征集的作品中评选出多个奖项。

中印尼书画摄影展暨颁奖仪式将于8月在雅加达举办，首展结束后，所有作品将在印尼多家孔院巡展。

中印尼书画摄影展指导单位为中国驻印尼大使馆，由印尼阿拉扎大学孔子学院、印尼书画学院主办，印尼书法家协会、法国书画家协会、同济大学国际文化交流学院协办。

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