人民网开罗3月6日电 （记者沈小晓）一直以来，埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米十分关注中国经济，他对中国发展成就、中国经济发展趋势有较为深刻的理解和认识。2012年，他创立了非营利性的埃及埃中商会，促进中埃两国企业家之间的商业和贸易往来。近日，赫尔米接受记者专访时表示，中国经济稳健增长，不仅为本国发展赋能，也在继续为全球经济发展提供稳定支撑。

图为埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米。图片由受访者提供

中国十分注重发展新质生产力、高质量发展，以科技创新为主导，推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展。迪亚·赫尔米认为，中国科技创新整体实力稳步提升，我们见证了中国产品在技术方面的惊人进步，特别是电动汽车、电子设备等的制造与智造，实现了前所未有的发展。他举例说，中国汽车凭借其高品质，得到包括埃及在内的阿拉伯国家消费者的接受和认可，正成为阿拉伯消费者生活中不可或缺的一部分。

迪亚·赫尔米对中国经济发展充满信心。他认为，中国在智慧工业、绿色能源等方面正取得飞速发展，这将有助于建设一个更公平公正的世界，并造福各国人民。“中国为世界绿色发展、应对气候变化作出了突出的贡献。”他认为，中国推动科技创新、绿色发展，积极扩大高水平对外开放，推动加强国际合作和贸易，“中国经济将为世界发展提供更多机遇，从而实现共同发展”。

在全球未来不确定性加剧的背景下，作为全球第二大经济体、世界上人口最多的经济体，中国是世界经济发展的稳定器和助推器，这是中国共产党领导人民创造的世所罕见的经济快速发展奇迹。迪亚·赫尔米十分认同中国政府在助企帮扶方面采取的税收、就业等相关举措。民营企业在推动科技进步、发展新质生产力、参与中国式现代化建设方面发挥了重要作用，发展民营经济将进一步提振经济，增强市场信心，提供更多就业机会，激发市场需求潜力。

“30多年来，我一直满怀热情和积极兴趣地关注着中国。”迪亚·赫尔米认为，在当前全球经济面临挑战的背景下，埃及与中国经贸往来密切，友好关系前景光明。赫米尔表示，越来越多的埃及年轻人在学习汉语、了解和理解中国文化，埃及和中国之间的教育和文化交流也越来越频繁和深入。他相信，埃中双边贸易在未来将实现更大的突破，两国将在制造业、农业、贸易、旅游和文化等各个领域的合作中共同获益，并将对埃中双边关系以及中阿和中非关系的未来产生重要影响。

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