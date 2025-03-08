新华社加德满都3月7日电（记者易爱军）“健康快车中尼防盲合作中心”7日在尼泊尔首都加德满都揭牌。尼泊尔联邦议会联邦院副主席碧玛拉·吉米雷表示，合作中心将让诸多尼泊尔患者受益。

“健康快车中尼防盲合作中心”设在中国援建的加德满都公务员医院，中方同时向合作中心提供一批眼科设备及器械。

吉米雷在致辞时对中方在尼卫生健康领域作出的宝贵贡献表达诚挚谢意，确信防盲合作中心的成立将让诸多尼泊尔患者受益。“中国是我们值得信赖的、永远的发展伙伴。中国战胜绝对贫困和实现前所未有的发展为世界树立了榜样。”

上海合作组织睦邻友好合作委员会副主席崔丽在仪式上表示，中方将以合作中心的建立为新起点，持续为尼方眼科医护人员提供培训，将合作范围逐渐扩大到青光眼、眼底病等严重影响视觉健康的疾病，不断深化中尼两国防盲领域交流合作。

中国驻尼泊尔大使陈松致辞说，近年来中尼深化“健康丝绸之路”合作，一批医疗基础设施项目落地，中国援建的医院和实验室提升了尼基层医疗服务水平，中国援尼医疗队累计在尼实施数万例诊疗，双方在传统医学等方面合作持续深入。

在2022年9月举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议上，中方宣布，未来3年为本组织国家的民众免费实施2000例白内障手术。尼泊尔是上合组织对话伙伴。

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