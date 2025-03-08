新华社北京3月7日电 纪念“三八”国际妇女节中外妇女招待会7日在京隆重举行。国务委员、全国妇联主席谌贻琴致辞。

谌贻琴指出，习近平总书记向广大妇女致以节日祝福和美好祝愿，传递了直抵人心的温暖和力量。中国亿万妇女要把总书记的关心关怀转化为奋进新征程、建功新时代的磅礴力量，在强国建设、民族复兴新征程上不断书写新的巾帼华章。

谌贻琴表示，今年是北京世界妇女大会召开30周年，中国将与联合国妇女署在北京合办全球妇女峰会，与国际社会共商促进新时代全球妇女事业发展大计。中国愿同各方一道，共建共享一个对所有妇女、对所有人更加美好的世界。

铁凝、沈跃跃、咸辉、秦博勇出席招待会。

全国妇联副主席、书记处第一书记黄晓薇主持招待会。中央和国家机关有关部门负责同志，部分全国两会女代表、女委员，各行各业、各族各界优秀女性代表，港澳妇女界代表，部分驻华使节、国际组织驻华代表，中外嘉宾千余人出席招待会并欣赏了芭蕾舞剧《红色娘子军》。

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