打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

纪念“三八”国际妇女节中外妇女招待会在京举行

2025年03月08日09:17 | 来源：新华网
小字号

新华社北京3月7日电 纪念“三八”国际妇女节中外妇女招待会7日在京隆重举行。国务委员、全国妇联主席谌贻琴致辞。

谌贻琴指出，习近平总书记向广大妇女致以节日祝福和美好祝愿，传递了直抵人心的温暖和力量。中国亿万妇女要把总书记的关心关怀转化为奋进新征程、建功新时代的磅礴力量，在强国建设、民族复兴新征程上不断书写新的巾帼华章。

谌贻琴表示，今年是北京世界妇女大会召开30周年，中国将与联合国妇女署在北京合办全球妇女峰会，与国际社会共商促进新时代全球妇女事业发展大计。中国愿同各方一道，共建共享一个对所有妇女、对所有人更加美好的世界。

铁凝、沈跃跃、咸辉、秦博勇出席招待会。

全国妇联副主席、书记处第一书记黄晓薇主持招待会。中央和国家机关有关部门负责同志，部分全国两会女代表、女委员，各行各业、各族各界优秀女性代表，港澳妇女界代表，部分驻华使节、国际组织驻华代表，中外嘉宾千余人出席招待会并欣赏了芭蕾舞剧《红色娘子军》。

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部