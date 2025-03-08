新华社莫斯科3月7日电（记者刘恺）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃7日表示，俄方对叙利亚局势急剧恶化感到不安，俄方致力于与外国伙伴密切协调，以迅速缓和局势。

扎哈罗娃说，据报道，叙利亚安全部队与当地武装团体在叙西部拉塔基亚省和塔尔图斯省发生大规模冲突，造成大量人员伤亡。俄方呼吁所有能影响当地局势的叙利亚领导人竭尽全力，迅速制止流血冲突，防止平民伤亡。

扎哈罗娃说，在叙利亚当前过渡时期的艰难条件下，维护民族和谐、确保民众安全、尊重民众合法权利至关重要。俄方重申支持叙利亚主权、统一和领土完整的原则立场，希望所有对叙利亚局势有影响力的国家都能为叙利亚局势正常化作出贡献。

叙内政部拉塔基亚省安全人员6日遭当地武装团体袭击，导致多名安全人员伤亡。据总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”7日消息，此次袭击和冲突已造成超过70人丧生，其中包括至少35名政府安全人员、32名效忠前政权的武装人员和4名平民。叙临时政府内政部7日宣布在塔尔图斯省和拉塔基亚省启动大规模安全行动，并在两省部分地区实施宵禁。此外，叙临时政府国防部的武装部队7日起在拉塔基亚市和塔尔图斯市部署。

去年12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。叙利亚过渡政府当月10日正式接管权力。

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