新华社内罗毕3月7日电（记者林晶）朱巴消息：南苏丹总统基尔7日说，两架在该国上尼罗州纳西尔郡执行救援任务的联合国直升机当天遭炮火袭击，造成包括南苏丹人民国防军一名将军在内的多人丧生。

基尔当晚在首都朱巴举行的新闻发布会上说，应南苏丹政府请求，联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）派出两架直升机前往纳西尔郡，在试图转移被困南苏丹军人时遭到猛烈炮火袭击，其中一架直升机强行起飞后不久坠毁在马拉卡勒，机上人员全部丧生。

基尔说，死者中包括南苏丹人民国防军一名将军。他同时呼吁民众保持冷静，并重申对和平的承诺。

南苏丹信息、通信技术和邮政服务部长迈克尔·马库韦·卢思在新闻发布会上说，在这起袭击中，共有包括联合国人员在内的27人死亡。

当天稍早前，联南苏团在一份声明中证实，联合国一架直升机当天在纳西尔郡执行任务时遭袭，造成1名机组人员死亡、2人重伤。声明说，联南苏团协助政府军撤离转移是防止纳西尔郡发生暴力事件及缓和政治紧张局势努力的一部分。最近在该地区发生的冲突已造成大量人员伤亡和平民流离失所。

联合国秘书长特别代表兼联南苏团团长尼古拉斯·海索姆严厉谴责此次袭击，并呼吁冲突各方采取紧急干预行动，通过对话解决紧张局势，避免冲突外溢至纳西尔郡以外地区。

3月3日，南苏丹人民国防军在纳西尔郡与亲第一副总统马沙尔领导的“苏丹人民解放运动反对派”结盟的当地武装爆发冲突。目前，南苏丹人民国防军大部分已撤离该地区。

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