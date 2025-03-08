新华社大马士革3月7日电（记者冀泽 程帅朋）据叙利亚国家通讯社7日报道，叙临时政府国防部当天表示，已重新控制叙西部发生冲突的部分地区，大规模安全行动仍在继续。

报道说，叙临时政府在西部塔尔图斯省和拉塔基亚省针对前政权“残余力量”的大规模安全行动在按计划进行，现已对前政权的武装人员收紧包围，恢复了相关地区的安全。

叙内政部拉塔基亚省安全人员6日遭当地武装团体袭击，叙内政部7日宣布在上述两省启动大规模安全行动，并在两省部分地区实施宵禁。

叙国防部未公布冲突造成的具体伤亡数字。但据总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”7日发布的消息，叙利亚西部沿海地区持续数日的袭击和冲突已造成至少237人丧生，其中包括至少50名政府安全人员、45名效忠前政权的武装人员和142名平民。

叙利亚过渡政府外交部长希巴尼7日表示，叙利亚正面临着一场“隐蔽而公开的战争”，目的是通过制造混乱和政治压力破坏国家稳定。叙利亚当局已多次挫败相关图谋。

去年12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。叙利亚过渡政府当月10日正式接管权力。

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