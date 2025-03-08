新华社科威特城3月7日电（记者尹炣）萨那消息：也门胡塞武装领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞7日表示，如果以色列4日内不恢复允许人道主义援助进入被围困的加沙地带，胡塞武装将恢复对其海上袭击。

阿卜杜勒·马利克·胡塞当天在胡塞武装控制的马西拉电视台发表讲话说：“我们将给予调解方4天时间，促使援助物资进入加沙。”他警告说，如果届时“通道仍然关闭，援助继续受阻，我们将恢复对敌人的海上行动”。

这是胡塞武装领导人一周内第二次向以色列发出威胁。阿卜杜勒·马利克·胡塞2日曾警告称，如果以色列继续违反加沙停火协议，胡塞武装将恢复对以色列城市及其相关商船的袭击。

以色列总理办公室2日发表声明说，自即日起，以色列将暂停允许一切物资进入加沙地带。作出上述决定的原因是加沙地带停火协议第一阶段已完成，且巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）拒绝接受美国中东问题特使威特科夫提出的临时停火方案。联合国秘书长古特雷斯同日呼吁立即恢复向加沙地带提供人道主义援助，并防止加沙地带再次陷入敌对状态。

2023年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹袭击红海和阿拉伯海水域目标，要求以色列停止在加沙地带的军事行动。

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