新华社大马士革3月7日电（记者程帅朋 冀泽）叙利亚过渡时期总统艾哈迈德·沙拉7日就叙西部严重袭击和冲突发表视频讲话，敦促前政权“残余势力”放下武器，同时要求叙安全部队在行动中注意保护平民。

沙拉说，前政权一些“残余势力”试图考验新叙利亚，他们杀害保护和服务叙利亚的人、袭击医院，犯下不可饶恕的罪行。沙拉敦促他们放下武器自首，并誓言将继续追捕前政权“残余势力”。沙拉同时要求叙安全和军事人员在行动中注意保护平民。

叙临时政府内政部安全人员6日在拉塔基亚省遭到忠于前政权的武装人员袭击，导致多名安全人员伤亡，叙临时政府大批武装力量随后赶到塔尔图斯省和拉塔基亚省，配合内政部安全人员在两省多个城镇展开大规模安全行动。目前，拉塔基亚省杰卜莱市和卡尔达哈镇等地的激烈冲突仍在继续。

叙国防部和内政部未公布冲突造成的具体伤亡数字。总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”7日说，此次发生在叙西部沿海地区的袭击和冲突已造成162名平民丧生。

去年12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。叙利亚过渡政府当月10日正式接管权力。

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