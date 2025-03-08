新华社北京3月7日电 题：春江水暖，全球资本“抢滩”中国

新华社记者叶书宏

2025年初春，全球资本配置版图正在经历结构性调整。多家国际金融机构和媒体发表报告和评论，“看多”“做多”中国资产成为主流。市场风潮的悄然转变，源于对中国经济转型深层逻辑的正确认知，折射出全球资本对增长确定性的战略选择。春江水暖鸭先知，中国经济“价值重估”已然启航。正如德意志银行亚太区公司研究主管马力勤所言：“2025年将是全球投资界重新认知中国国际竞争力的关键一年。”

开年以来，高盛、摩根士丹利等外资机构密集发布研报，对中国经济和资本市场表达乐观预期。摩根士丹利研报预测，未来一段时间全球投资者对中国资产的关注将持续；高盛预测，未来10年，AI的广泛普及有望推动中国股票整体盈利每年提高2.5%，未来一年可能吸引超过2000亿美元的资金流入；摩根大通认为，中国科技股价值重估将持续，未来10至15年平均年回报率可达7.8%；德意志银行指出，中国的颠覆性创新将重塑全球产业格局，中国资本市场“估值折价”将会逐渐修复……评价中，有对中国科技创新突破的赞誉，有对经济基本面持续向好的认可。

外资行动也印证了市场情绪的转变。国际金融协会数据显示，今年1月外国投资者积极布局中国资产，中国股票债券吸纳外资净流入总和超100亿美元，特别是在新兴市场当月整体遭遇明显资金外流的情况下，中国市场吸纳了20亿美元的资金净流入。英国《金融时报》刊文称，中国有超过250家市值超10亿美元、自由现金流收益率超10%的公司，随着投资者重估中国投资价值以及国家政策调整，中国经济向好势头有望持续。

外资对中国经济的重估并非偶然，而是基于中国经济转型与科技创新的内在逻辑。近年来，中国步入高质量发展深度转型期，虽面临房地产市场调整、有效需求不足等挑战，但科技创新和产业升级正持续为经济增长注入新动能。深度求索（DeepSeek）的AI新突破引发全球关注，比亚迪、宁德时代等企业在新能源领域表现出色，宇树科技机器人崭露头角，创新生物医药研发进展显著……从“跟随”迈向“引领”，中国科技创新实现从“中国制造”到“中国创造”的跃迁，在全球科技版图中的地位愈发凸显。

经济韧性和政策支撑也是重要因素。去年中国GDP首次突破130万亿元，同比增长5%，展现出强大的内生动力。与此同时，政策转向为市场提供了有力支撑，特别是去年9月中央政治局会议果断部署一揽子增量政策，推动经济明显回升，社会信心有效提振。今年2月17日举行的民营企业座谈会释放了促进民营经济健康发展、高质量发展的重要信号……一系列政策安排，体现出中国政府“持续用力、更加给力”的坚定支持，有效提振了市场预期。美国外交学者网站刊文指出，前所未有的政策推动，为中国经济注入了新活力。

外资“看多”中国经济，有基于事实的客观评估，更有对增长潜力的理性展望。从宏观层面看，中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的基本趋势没有改变，也不会改变。超大规模市场、完备产业体系、丰富人力人才资源等诸多优势条件，长远规划、科学调控、上下协同的有效治理机制，需求升级、结构优化、动能转换的广阔增量空间，构成了经济持续增长的坚实基础；从技术层面看，安全性、盈利性和成长性兼具的中国资产价值“被严重低估”，在全球经济不确定性增多背景下其投资吸引力日益凸显。正如德国《商报》所言：“放弃中国市场，等于放弃未来十年的增长门票。”

站在新的历史方位，中国经济正在经历从“要素驱动”到“创新驱动”的质变。当全球资本开始用新的估值模型审视中国经济时，那些在技术突破、产业升级、制度创新中持续投入的企业，日益成为全球资本配置的核心标的。这种价值重估的进程，既是中国经济转型的必然结果，也是全球资本重构的主动选择。从“唱空”到“重估”，从“低配”到“超配”，中国经济和资产迎来全球性价值的“再发现”。面对动荡的世界，中国经济巨轮破浪前行，必将在深度转型中焕发出新的光彩。

(责编：岳弘彬、白宇)