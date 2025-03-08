新华社北京3月7日电（记者姬烨、董意行、高萌）国际奥委会将于3月20日举行新主席选举，现任主席巴赫7日接受了国际通讯社线上采访。他表示，国际奥委会正研究对赞助商权益革新，未来奥运赞助商或将在奥运舞台上获得更多展示机会；在世界拳击联合会暂时获得国际奥委会认可后，拳击重返奥运舞台也被提上议事日程。

图为巴赫7日接受国际通讯社线上采访

中国品牌入局：映射世界经济格局演变

上月，TCL与国际奥委会签约，成为继阿里巴巴和蒙牛之后加入奥林匹克全球合作伙伴计划（TOP）的又一中国品牌。目前TOP计划共有13家企业，中国已成为美国（5家）和欧洲（4家）之后，奥运顶级赞助商的第三大来源。

巴赫表示，阿里巴巴、蒙牛、TCL三家中国企业成为TOP赞助商，表明中国正日益成为国际奥委会商务开发的重要参与者，也映射出全球经济格局的演变。

他说：“我们见证着中国的发展，特别是凭借科技与绿色技术领域的突破性进展，中国在全球经济版图中占据愈发重要的位置。这种趋势在TCL新晋成为全球合作伙伴中得以体现，也在我们与阿里巴巴和蒙牛的长期合作中得到印证。”

图为TCL与国际奥委会签约现场

赞助商权益：或将在奥运赛场有更多露出

创立于1985年的TOP计划被公认为迄今为止最成功的体育营销计划，通常以四年为一个签约周期。国际奥委会市场开发报告披露，东京奥运会周期（2017 -2020/2021年），国际奥委会总收入76亿美元（1美元约合7.24元人民币），其中TOP计划贡献30%，媒体转播权贡献61%。

2012年之前，TOP赞助商的数量一直控制在10到12家。巴赫主席任内，这一“精英俱乐部”逐渐扩大，巴黎奥运周期多达16家。虽然此后有多家企业退出TOP计划，但巴赫认为目前国际奥委会的财务状况良好，甚至比以往任何时候都更健康。

他说：“数据最能说明问题：2021-2024年奥运周期我们有望实现约77亿美元收入；2025-2028年周期已确保74亿美元收入；2029-2032年周期更提前锁定了65亿美元收入。这些数字尚不包括与TCL新签的合约，以及百威英博续约带来的收益。此外，我们正在与多家顶级合作伙伴积极协商更多合作项目，未来收入还将持续增长。”

《奥林匹克宪章》规定，奥运场馆内不得进行任何形式的广告或其他宣传活动。这通常被称为“清洁场馆原则”。巴赫表示，国际奥委会正考虑放松这一限制。

他说：“虽然我们始终坚持‘清洁场馆原则（确保竞赛场地区域无商业标识）’，但正考虑将原有政策调整为更灵活的‘清洁赛场’政策。这意味着在场馆其他区域，我们将放宽商业展示限制。三周前在洛桑召开的赞助商负责人会议上，我们与合作伙伴就此进行了深入探讨，未来在洛杉矶奥运会上将推行更具灵活性的赞助方案——在坚守赛场纯洁性的同时，为赞助商创造更多展示机会。”

资料：图为巴黎奥运会闭幕式上的国际奥委会会旗交接仪式。新华社记者 曹灿 摄

拳击重返奥运被提上议事日程

拳击从1904年开始就成为奥运会比赛项目，但由于国际拳联在治理、裁判、财务等方面的问题，国际奥委会于2023年决定撤销对其为拳击项目管理机构的承认。由于没有新的合法的管理机构，国际奥委会也没把拳击列为2028年洛杉矶奥运会比赛项目。上月，国际奥委会执委会决定临时认可世界拳击联合会（简称“世界拳联”）作为奥林匹克运动中负责拳击运动的国际单项体育组织。

巴赫表示，国际奥委会对世界拳联的发展态势高度认可。目前已有78个国家和地区的拳击协会加入该机构，“值得注意的是，仍有相当数量的拳击协会正处于资质审核流程中”。

巴赫说，接下来，国际奥委会的奥运会项目委员会将召开会议，就2028年洛杉矶奥运会拳击设项提出建议。该提案将提交国际奥委会全会表决，最终决定拳击能否重返奥运会。

他还强调，国家和地区奥委会需要加入国际奥委会认可的拳击运动国际单项体育组织，才可以在未来为他们的拳击运动员报名奥运会，以保障运动员的合法参赛权益。

(责编：岳弘彬、白宇)