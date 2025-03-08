新华社西班牙巴塞罗那3月7日电 题：世界移动通信大会凸显欧美科技监管冲突加剧

新华社记者郭爽 张兆卿 单玮怡

从欧美因科技监管问题公开对峙，到美国有意通过报复性关税向欧洲施压，再到欧洲对于自身科技竞争力的焦虑……在被誉为移动通信行业“风向标”的世界移动通信大会上，地缘政治、科技监管争端、贸易战等成为与行业最新技术和趋势并存的焦点话题。

在欧美科技监管冲突的阴云笼罩下，全球科技治理面临的挑战更趋复杂。

欧美公开互怼

2025年世界移动通信大会6日在西班牙巴塞罗那落下帷幕。大会期间，美国官员向欧盟频频发难。3日大会开幕当天，美国联邦通信委员会主席布伦丹·卡尔在对技术行业领袖、分析师等与会者发表的演讲中，指责欧盟科技法规监管“过度”，与美国价值观“格格不入”。卡尔特别批评欧盟的《数字服务法案》“既不符合美国的言论自由传统，也不符合这些科技企业在意见多元化方面作出的承诺”。

欧盟委员会发言人托马斯·雷尼耶回应称，美方对欧盟科技监管法规的指责“完全没有根据”。

近年来，欧盟积极推动出台《人工智能法案》《数字服务法案》和《数字市场法案》等科技监管法规，旨在加强对人工智能等新技术的监管，打破科技巨头的市场垄断。多个欧洲国家还积极推动针对谷歌、亚马逊、苹果等美国大型科技企业在本国的经营活动征收数字服务税。相关措施遭到美国强烈批评。

欧洲议会内部市场和消费者保护委员会主席安娜·卡瓦齐尼近期访美后发表声明说：“这些攻击远不能代表大多数利益相关者的观点，而只是硅谷强大科技巨头的观点。”卡瓦齐尼表示，美国小型企业证实，它们受益于欧盟的《数字市场法案》，因为该法案在欧盟创造了“有利于所有市场参与者并且激励创新的条件”。此外，欧盟已形成广泛共识，即不能在数字立法方面倒退，相关法规是考虑到欧洲民众和企业利益而制定的，不是为了安抚美国的科技寡头。

美国寻求报复

欧盟和美国在科技监管方面的分歧早有端倪，自特朗普再次入主白宫以来，这种紧张关系急剧上升。在不久前于巴黎举行的人工智能行动峰会上，美国副总统万斯发表演讲强调，美国不会接受其他国家“对美国公司施压”。2月21日，特朗普总统签署备忘录，指示美国贸易代表办公室重启对数字服务税的相关调查，以保护美国公司和创新者免受“海外勒索”和不公平处罚。此举显示美国有意对数字服务税征收报复性关税。

本届大会上，卡尔在演讲中称，如果欧洲实施“保护主义法规，对美国科技公司实行差别待遇，特朗普政府已明确表示，我们将站出来捍卫美国企业的利益”。

据报道，针对与美国贸易关系不断恶化的情况，欧盟考虑使用一种新的“反胁迫”工具，该工具使欧盟能够在欧盟成员国受到经济胁迫时采取行动。在大会期间一场论坛中，欧盟委员会负责通信网络、内容和技术的副总干事雷娜特·尼古拉表示，“充满挑战的地缘政治环境”意味着“对欧洲来说，确保我们的技术主权和关键领域的战略自主至关重要”。

欧洲业界也对美国的施压予以反击。欧洲消费者组织表示，欧盟的科技法规对于应对美国科技巨头的压倒性力量至关重要。该组织负责人阿古斯丁·雷纳在一份声明中强调，“欧盟必须坚定立场，执行其主权和民主机构制定的法律”。

欧洲难解焦虑

在面对美国压力的同时，欧洲内部表现出对自身科技发展前景的焦虑。大会主办方全球移动通信系统协会欧洲地区负责人拉斯洛·托特认为，欧洲迫切需要改革电信政策，尽管欧洲是移动技术的早期领导者，但现已“落后”于其他地区。欧洲电信部门正“面临着影响投资、创新和安全的重大挑战”，相关挑战也威胁着欧洲大陆的竞争力。连通性差有可能成为阻碍欧洲人工智能等技术创新或工业创新的瓶颈。

欧盟通信运营商众多。本届大会举办地被4个独立的5G网络覆盖，这种状况被英国沃达丰公司首席执行官玛格丽塔·德拉·瓦莱评价为“毫无意义”。在大会期间一场小组讨论中，她一针见血地指出：“欧洲正在成为技术的接受者，而不是技术的制造者。”

市场和监管的严重碎片化，被不少参会人士认为是阻碍欧洲科技发展的一个关键原因。法国米斯特拉尔人工智能公司首席执行官阿瑟·门施在论坛发言中指出，无论是人工智能还是通信行业，市场碎片化都是欧洲面临的最主要挑战之一。

因此，多名欧洲业界领导人呼吁行业整合，以保持欧洲的竞争力，并呼吁欧盟为通信创新投资创造相应的市场。他们在大会上提出一系列改革建议，包括建立通信单一市场、出台新的频谱政策、明确网络中立性规则、提高行政效率，以及扩大对通信网络的融资等。而行业整合被认为是最迫切的发展诉求。

(责编：岳弘彬、白宇)