新华社北京3月7日电 商务部新闻发言人7日表示，近日发布的《中国的芬太尼类物质管控》白皮书，向各界人士和国际社会全面、深入地介绍了中国的芬太尼类物质管控立场、举措和成效。白皮书充分说明美方以芬太尼为由对中国产品加征20%关税是毫无根据的，是典型的保护主义、单边主义和霸凌主义行径。中方敦促美方纠正错误做法，客观、理性看待和处理自身芬太尼问题，不要一味“甩锅推责”。

有记者问，国务院新闻办公室近日发布了《中国的芬太尼类物质管控》白皮书。请问中国对易制毒化学品出口贸易有何规定？对管制的芬太尼类物质前体出口有何管理规定？商务部新闻发言人作出上述回应。

发言人表示，中国建立了完备的易制毒化学品法律体系和管理制度，形成以《易制毒化学品管理条例》为基础，以《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》《易制毒化学品购销和运输管理办法》《药品类易制毒化学品管理办法》《易制毒化学品进出口管理规定》《易制毒化学品进出口国际核查管理规定》为支撑的法规体系。公安、商务、应急管理、卫生健康、海关、药品监督管理等部门依照职责，对易制毒化学品的生产、经营、购买、运输、进出口等各环节进行监管。

发言人介绍，中国目前已将4-ANPP、NPP、4-AP等5种芬太尼类物质前体列为易制毒化学品进行管理。在出口管理方面，根据相关法律规定，商务部会同公安部，对包括上述5种芬太尼类物质前体在内的易制毒化学品，实施严格的出口许可审批和国际核查。商务部审批出口许可证前，先由公安部通过联合国国际麻醉品管制局的“出口前通知书系统（PEN）”，向进口国政府主管部门发送核查请求。商务部在收到公安部转来的确认出口合法性的核查结果后，依法为相关企业办理出口许可证。出口时，海关部门依据企业申报材料和提供的出口许可证，办理通关手续。

发言人说，中国政府出台了《关于建立易制毒化学品信息化追溯体系的指导意见》，推进建立易制毒化学品产品标识和可追溯性监管制度，实现对其生产、经营、购买、运输、进出口各环节的动态全程监控，积极预防、坚决打击非法出口。同时，注重发挥行业协会作用，实行信用等级管理，促进企业自律。

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