新华社西班牙巴塞罗那3月6日电（记者康逸 张兆卿）为期4天的2025年世界移动通信大会6日在西班牙巴塞罗那落下帷幕，中国企业荣获“全球移动大奖”的多个奖项。

中国移动、中国联通、中国电信、华为、中兴、小米、字节跳动等多家中企斩获第30届全球移动大奖的多个奖项。全球移动大奖致力于表彰在移动和数字领域取得杰出成就的企业、个人或项目。

大会主办方全球移动通信系统协会首席执行官洪曜庄表示，今年的大会展现了技术如何快速重塑世界。从人工智能驱动的网络到智能出行的未来，这次大会将为未来一年定下基调，“在大会上发生的事情不会止步于此，而是将推动真正的变革”。

即将卸任的全球移动通信系统协会会长葛瑞德表示，这个行业正在进入一个新时代。在将接力棒交给维韦克·巴德里纳特之际，他深知全球移动通信系统协会将在这个日益复杂的世界中具有独特的地位，可以将政策制定者、初创企业和行业领袖聚集在一起，推动公私对话。

据悉，今年大会汇聚了1200多名演讲嘉宾和行业领袖、超过2900家参展商和赞助商及合作伙伴，来自205个国家和地区的10.9万人参与此次大会，56%的与会者来自移动通信生态系统之外的相关行业。

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