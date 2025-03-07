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专访｜关注中国两会，借鉴中国经验——访塞尔维亚贝塔通讯社社长迪克利奇

2025年03月07日09:04 | 来源：新华网
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　　新华社贝尔格莱德3月6日电　专访｜关注中国两会，借鉴中国经验——访塞尔维亚贝塔通讯社社长迪克利奇

　　新华社记者陈颖　石中玉

　　塞尔维亚贝塔通讯社社长拉多米尔·迪克利奇日前在贝尔格莱德接受新华社记者专访时表示，两会既是世界了解中国经济政策、科技创新、绿色发展成果的窗口，也是了解中国关于重大国际问题解决方案的重要平台。关注中国两会，有助于塞尔维亚学习借鉴中国经验。

　　迪克利奇说，塞尔维亚有句谚语“相信自己，相信自己的马”，意思是强调自我发展和提升自身能力的重要性，中国在这方面给包括塞尔维亚在内的世界各国作出了榜样。“中国努力激发人民的创新能力，努力把国家建设成为让人安居乐业的地方。如果塞尔维亚人希望子孙后代有光明的未来，就必须作出同样的努力。”

　　这是在铁科院国家铁道试验中心接受试验验证的CR450动车组样车（2月25日摄）。新华社记者邢广利摄

　　谈及中国深化改革和对外开放，迪克利奇说，中国改革开放非常成功，经济发展成就举世瞩目，为世界提供“高质量的新技术和宝贵的专业知识”。“我相信中国将在吸收全球先进科研成果的同时，为世界提供前沿创新。任何真正有未来眼光的国家都应把中国视为合作伙伴，而非对手。”

　　“中国正在全面发展，人民生活水平不断提高，对外开放不断扩大，改革不断深化。中国不会威胁任何人。为什么有些人对此感到困扰？”迪克利奇说，“也许是因为中国在全球市场上的竞争力越来越强，为其他国家树立了一个努力进步的榜样。”

　　迪克利奇强调，塞尔维亚与中国的合作非常成功，中国给塞尔维亚带来知识和技术，两国在农业技术、人工智能、信息技术等方面还有很大合作潜力。

　　今年是中国“十四五”规划收官之年。他说，相信中国将继续沿着自己的道路前进，在“十四五”规划基础上谋划“十五五”规划，进一步推进现代化进程，进一步扩大开放，让中国与世界的联系更加紧密。

　　2月27日，塞尔维亚贝塔通讯社社长拉多米尔·迪克利奇在首都贝尔格莱德接受新华社记者专访。新华社记者 石中玉 摄

　　2月27日，塞尔维亚贝塔通讯社社长拉多米尔·迪克利奇在首都贝尔格莱德接受新华社记者专访。新华社记者 石中玉 摄

　　2月27日，塞尔维亚贝塔通讯社社长拉多米尔·迪克利奇在首都贝尔格莱德接受新华社记者专访。新华社记者 石中玉 摄

(责编：刘洁妍、崔越)

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