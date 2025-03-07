新华社达累斯萨拉姆3月6日电 专访｜关乎中国，也影响全球——坦桑尼亚《卫报》国际版主编姆加纳谈中国两会

新华社记者华洪立

“我们十分关注中国的经济政策、高质量发展、产业转型以及外交政策，因为这些议题不仅关乎中国，也对非洲和全球产生深远影响。”谈起中国两会，坦桑尼亚《卫报》国际版主编本杰明·姆加纳日前在接受新华社记者专访时如是说。

姆加纳说，中国全过程人民民主强调广泛代表性、持续协商和高效治理。“与西方民主不同，中国的民主模式更注重政策稳定性和长期规划，确保治理的连贯性和有效性。”

姆加纳说，近年来，中国在人工智能、数字经济、清洁能源等领域取得长足进步，这些领域同样是非洲实现可持续发展的关键。“中国经验值得非洲学习，比如数字金融、新能源汽车的推广等，都为非洲提供了参考案例。”

谈及中国与非洲的经贸合作，姆加纳表示，希望两会继续释放推动双方产业合作、技术转移、绿色能源发展等方面的积极信号，为非洲国家工业化、现代化提供支持。“中国提出发展新质生产力，强调科技创新与高质量发展，这与非洲的发展需求高度契合。非洲希望与中国在数字基础设施、智慧农业、清洁能源等领域深化合作。”

姆加纳说，除了经贸合作，他也非常期待看到关于非中人文交流的新举措。姆加纳曾多次访问中国，去过敦煌、杭州等地。“中国给我的最大印象是节奏快、效率高、规划性强，历史人文底蕴非常深厚。”

近年来，中国影视、动漫、游戏等文化产品在海外广受欢迎，越来越多非洲民众通过这些作品认识和喜爱上中国文化。

“‘哪吒’系列电影、游戏《黑神话：悟空》等在坦桑尼亚很受关注，《卫报》文娱板块也做过相关报道。”姆加纳说，“中国文化借助现代科技和精巧叙事走向世界，为非洲提供宝贵经验。”

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