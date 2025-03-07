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中外专家：以普惠包容与绿色发展应对AI“算力瓶颈”

2025年03月07日09:03 | 来源：新华社
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新华社西班牙巴塞罗那3月6日电（记者张兆卿 郭爽）随着人工智能（AI）走向产业化，“算力瓶颈”愈发凸显。在西班牙巴塞罗那召开的2025年世界移动通信大会上，来自国际机构和中外企业的百余名代表日前汇聚“AI算力发展”专题论坛，探讨打造融合、普惠、绿色的AI算力新生态。

中国国家互联网信息办公室副主任杨建文在论坛致辞中说，人工智能技术成为引领新一代产业变革的核心力量。要着力强化协同创新、稳步推动优化布局、大力投资网络设施、持续丰富应用场景、深化绿色技术应用，以打造高效优质、安全稳定、普惠易用、互利共赢且清洁低碳的人工智能算力。

国际电信联盟前秘书长赵厚麟指出，当前全球面临算力资源分布不均、各行各业数据自成孤岛、公共算力难以普及、硬件迭代与算法创新交替发展带来的技术红利远未充分显现等问题。他强调，算力发展应当坚持取舍有度、立足长远，应当坚持智能向善、普惠包容。

中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉表示，中欧具备引领绿色计算变革的独特优势，期待双方携手创造一个技术前沿与环境责任并行的未来。

全球移动通信系统协会、中兴通讯、中国移动、联想集团、格鲁吉亚发展基金会、科大讯飞、钛媒体集团等企业和机构的高级别代表在论坛发言。与会嘉宾表示，普惠包容和跨行业合作是实现人工智能可持续发展的关键，未来应加强国际合作，共同应对算力与能耗挑战。

本次论坛由世界互联网大会主办。世界互联网大会的宗旨是搭建全球互联网共商共建共享平台，推动国际社会顺应信息时代数字化、网络化、智能化趋势，共迎安全挑战，共谋发展福祉，携手构建网络空间命运共同体。

(责编：徐祥丽、崔越)

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