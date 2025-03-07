人民网曼谷3月6日电 （记者杨一）万象消息：在中老铁路这条繁忙而有序的铁路线上，有一群老挝籍女性，以细腻、坚韧和专业，在各自的岗位上发光发热，展现出独特的巾帼风采，成为中老铁路上一道亮丽的风景线。

万象站的微笑使者：客运专业助理陈诗雨

万象站客运专业助理陈诗雨在站台为旅客提供服务。老中铁路有限公司供图

陈诗雨是万象站客运管理人员，她的工作主要是协助站长处理各种事务，做好客运服务工作。每天清晨，当第一缕阳光洒在万象站的站台上，陈诗雨身着整洁的制服，精神饱满地迎接南来北往的旅客。

不论是解答旅客的疑问，还是处理各种突发情况，陈诗雨总是面带微笑，耐心细致。她的笑容仿佛一缕春风，驱散旅客们旅途的顾虑和疲惫。

有一次，一位老奶奶因证件原因在车站购票时遇到问题，急得满头大汗。陈诗雨见状，立刻上前耐心询问奶奶的需求，并帮她顺利买到车票。奶奶感激地握着她的手，连声道谢，眼中闪烁着泪光。

平时，有很多日韩、欧美乘客进站乘车。陈诗雨经常用中老英三语进行沟通，同时善于观察旅客的神情，秒懂他们的需求，总是在第一时间给予最贴心的帮助。

陈诗雨非常注重团队协作，经常组织业务学习培训，不断提升车站服务水平。通过言传身教，带着大家一起干，万象站的服务质量不断提升，旅客满意度也越来越高。

每当夜幕降临，忙碌了一天的陈诗雨才会拖着疲惫的身躯回到宿舍。她说：“作为一名铁路客运人员，自己就是要成为爱心使者，要用真诚的服务搭起通往乘客内心的桥梁。”

她用爱心、细心和耐心诠释了中老铁路的服务精神，2024年获得了中老铁路技术比赛最佳组织奖。

温馨旅程的守护天使：列车乘务长小丽

中老铁路澜沧号动车组列车长小丽正在进行车厢检查。老中铁路有限公司供图

乘务长小丽是一个性格开朗、充满活力的老挝女孩。在跨境客运列车上，她总是不知疲倦，脸上挂着甜甜的笑容，用真诚、热情和无微不至的关怀为旅客们编织一段段温馨、难忘的旅程。

无论是遇到不同国籍的乘客，因为文化分歧而导致语言冲突；还是面对乘客的询问，她都能在中老英三语之间自由切换，给予耐心解答，讲解乘车常识，轻松化解误会，解决各种问题，用和熙如阳光的笑容，悄然驱散乘客旅途的疲惫。

小丽用她的敬业、热情、智慧与爱心，竭诚为旅客们提供精致服务，擦亮了中老铁路占芭服务的国际品牌。

不仅如此，小丽还是一位热爱中老铁路、热衷宣传中老铁路的义务宣传员。在工作之余，她抽空拍摄照片和视频、撰写文案，描述生动有趣的故事，讲解铁路相关知识，发布在社交媒体上，网友纷纷点赞，小丽也成为铁路“网红”，得到了公司的嘉奖。

在专业技能上，小丽同样追求卓越。她积极参加职工技术比赛，凭借着扎实的基础知识和出色的应急处理能力，在激烈的角逐中脱颖而出，一举夺得铁路技术比赛一等奖。

货运物流的关键纽带：货运值班员陈尼啦

万象南站货运值班员陈尼啦（左一）与同事在一起讨论工作。老中铁路有限公司供图

万象南站，中老铁路老挝段最大的国际口岸站，东南亚铁路货运枢纽。作为货运值班员，陈尼啦每天上午8点，准时出现在车站货运大楼里，首先是安排货运员当天工作，接下来就是对着电脑飞快地敲击键盘，输入当天的货运订单和货运数据；或者顶着烈日下40多度的高温，或者冒着热带雨季的狂风暴雨，奔走于货场与业务大厅之间，协调着货场各个环节的工作。

每一笔货运订单的录入、审核、调配，高效的处理、审核，她都亲自上手；货运员的工作，她要精心指导，确保货物从起点到终点的每一个环节都能精准对接，货物能够安全、准时送达客户手中。

为了提升业务技能，陈尼啦自学中国物流管理课程和国际跨境物流法规，能够熟悉操作货运智能调度系统，在陈尼啦与同事们的共同努力下，大大缩短了货物在站的停留时间，提高了物流效率，中老铁路货运量每个月都在不断刷新记录。

很多像陈尼啦一样的老挝货运员工，在公司的悉心栽培下，经过短短的三年多时间，迅速成长起来并独当一面，成为老挝打造现代化铁路物流供应链的优秀人才。

男人堆里的巾帼英雄：机车钳工希达

老中铁路有限公司万象运营管理中心机辆车间希达在工作中。老中铁路有限公司供图

老挝女孩希达曾经有一个梦想：做老挝的第一名火车女司机。后来，因为专业所限，希达被安排到机修岗位，成为一名铁路女机车钳工。苦重脏累的活不少，这个行业很少有女性，即便如此，希达还是服从安排，满怀热忱投入到工作中。

每天凌晨5点，希达房间的灯准时亮起。在第一列动车组出发之前，必须在机辆车间完成检测、检修。6点，希达已穿上工作服，戴上安全帽，开始一天的工作。与同事们对每一辆机车车体和底部进行细致入微的检查和维修，从车轮到制动系统，从电气线路到动力系统，都不容忽视。她知道，每一颗螺丝的紧固、每一条线路的连接，都是确保列车安全运行不可或缺的环节。

有一次，一台正在检修的机车突发故障，即便是经验丰富的男同事也一时找不到头绪，时间一分一秒地过去，故障还没有排除。希达深吸一口气，挽起秀发，撸起袖子，用衣袖擦拭脸上的汗水，蹲在车底下，一边用工具敲击检查，一边对照着技术资料和图纸，经过她锲而不舍地持续用精准的目光“扫描”，终于锁定了故障源头，并与同事们成功实施了修复方案。

“机修工作确实很辛苦，经常要面对油污、噪音和体力上的挑战，但每当看到一趟趟的列车安全、准时地行驶在铁轨上，心中就充满了无比的满足和自豪。”希达和其他女同事，凭借细腻、细致、坚韧的工作态度，在铁路机修岗位大放异彩。

经过3年多的培养锻炼，中老铁路老挝段老挝籍女员工已达300余人，占老挝籍员工总数的三成，成为中老铁路运营的骨干力量；一批女员工迅速成长为列车长、客货运值班员、运用值班员、班组长等，选拔到管理岗位6人、当选专业技术能手5人，多人荣获“中老铁路安全运营两周年贡献奖、优秀老挝学员” 、年度“先进个人”“优秀义务宣传员”等称号。3年多来，男女职工并肩作战，苦干巧干、团结拼搏、默默奉献，用行动诠释着责任与担当，展现巾帼时代风采，用优良业绩书写中老铁路高质量运营的新篇章。（温永华对本文亦有贡献）

(责编：贾文婷、杨牧)