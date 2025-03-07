新华社渥太华3月6日电（记者林威）加拿大财政部长勒布朗6日说，加拿大4月2日前不会对美国商品征收第二阶段报复性关税。

勒布朗在社交媒体上发文说，美国已同意暂停对加拿大符合“美国-墨西哥-加拿大协定”（美墨加协定）出口的产品征收关税，直至4月2日。因此，加拿大不会在4月2日之前对价值1250亿加元（约合875亿美元）的美国商品征收第二阶段报复性关税。加拿大将继续努力以取消所有关税。

美国总统特朗普6日签署行政令，调整对墨西哥和加拿大加征关税措施，对符合美墨加协定优惠条件的进口商品免征关税。美国媒体报道说，相关豁免政策将持续至4月2日。

加拿大总理特鲁多4日表示，加拿大不会在美国发起的贸易战中退缩。他宣布，加拿大将按计划对价值1550亿加元的美国商品分阶段加征25%关税，其中针对价值300亿加元商品的关税4日生效，对另外价值1250亿加元商品的关税将在21天后生效。根据加拿大财政部当天公布的两阶段关税清单，第一阶段涵盖橙汁、酒类、服装等消费品，第二阶段包括农产品、钢铁、电动汽车等战略物资。

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