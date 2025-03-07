新华社华盛顿3月6日电（记者邓仙来）美国中东问题特使威特科夫6日说，美国和乌克兰官员正在讨论下周在沙特阿拉伯举行会谈的安排，会谈将讨论俄乌和平协议框架和实现俄乌初步停火。

威特科夫当天在白宫门外对记者说，美乌会谈的地点已确定在沙特阿拉伯，但城市待定，可能是首都利雅得或位于红海沿岸的第二大城市吉达。

威特科夫说，预感美乌会谈将取得良好成果，且将向俄罗斯方面发出“积极信号”，因为俄方在推动旨在结束冲突、实现和平的谈判方面也展现了“积极主动”的态度。

被问及有关美国暂停同乌克兰分享情报时，威特科夫没有透露被暂停的情报内容和来源等具体内容，仅表示希望美乌关系“重回正轨，然后一切恢复正常”。

美国总统国家安全事务助理华尔兹5日在接受美国媒体采访时表示，他通过电话与乌克兰方面就美乌谈判的时间、地点和代表团人员构成等安排进行了“良好的”沟通，还谈及一些“建立信任的措施”，双方“短期内将有所行动”。未来，美国将在乌克兰和俄罗斯之间进行“穿梭外交”，俄乌都要参与到和谈进程中来。

华尔兹还说，乌总统泽连斯基4日致信美国总统特朗普并表达致力于实现和平的诚意，这是“积极的第一步”。如果美乌谈判相关安排能够确定下来且双方能朝举行谈判的方向迈进，特朗普将“严肃考虑”重启同乌方分享情报。

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