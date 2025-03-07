新华社联合国3月6日电 中国常驻联合国代表傅聪6日在安理会也门问题公开会上发言，呼吁有关各方继续为推动也门问题的政治解决作出努力。

傅聪说，1月中旬以来，随着加沙停火的实现，红海局势出现缓和迹象。中方呼吁有关各方继续保持克制，推动局势进一步降温，并抓住时机，为推动也门问题的政治解决作出更大努力。

傅聪强调，政治解决是也门问题的根本出路。也门各方应展现意愿，相向而行，根据“也人主导、也人所有”的原则，寻求达成全面解决方案。中方赞赏联合国也门问题特使格伦德贝里积极开展斡旋，当前最重要的是推动当事方重建互信，为恢复对话沟通创造条件。国际社会有关各方都应为此发挥建设性作用，避免采取任何可能加剧对立、刺激局势升级的行动。

傅聪指出，也门的经济和人道局势令人担忧。国际社会应继续施以援手，加大而不是减少人道援助，优先保障粮食安全。中方对联合国工作人员继续被扣押表示关切，敦促胡塞方面立即释放所有被扣押的联合国人员。中方呼吁也门各方尊重和履行国际人道法义务，为人道行动提供便利，确保安全和不受阻碍的人道准入，保护人道工作人员安全。

傅聪表示，也门问题和红海局势同地区环境密切相关。当前，加沙停火能否维持、三阶段停火安排能否实现过渡面临巨大挑战。中方支持埃及等阿拉伯国家为推动加沙停火协议连续有效执行、推进加沙人道救援和恢复加沙安全稳定所作的努力。中方呼吁国际社会作出共同努力，推动解决巴勒斯坦问题，恢复也门和红海的和平稳定，实现地区长治久安。

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