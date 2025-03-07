新华社华盛顿3月6日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普6日签署行政令，调整对加拿大和墨西哥加征关税措施，对符合“美国-墨西哥-加拿大协定”（美墨加协定）优惠条件的进口商品免征关税。

根据白宫当天发布的文件，对符合美墨加协定优惠条件的商品予以免税；对从加拿大进口的、不符合美墨加协定优惠条件的能源产品征收10%关税；对从加拿大和墨西哥进口的、不符合美墨加协定优惠条件的钾肥产品征收10%关税；对不符合美墨加协定原产地规则的商品继续征收25%关税。

6日早些时候，特朗普在社交媒体上宣布，对墨西哥加征的25%关税措施将在美墨加协定框架下暂缓执行直至4月2日。

据美国全国广播公司报道，美国政府一名高级官员估算，从墨西哥进口到美国的商品中约一半符合豁免条件，从加拿大进口到美国的商品中约38%符合豁免条件。报道说，相关豁免政策将持续至4月2日，特朗普计划届时将对来自多个国家的商品实施新一轮关税。

特朗普当天在白宫签署行政令时表示，在4月2日之前的“过渡期”，行政令所做调整将对美国汽车制造商更加有利。

此前一天，美国白宫新闻发言人莱维特表示，特朗普已决定给予福特、通用和斯特兰蒂斯三大汽车制造商为期一个月的关税豁免，对其通过美墨加协定从墨西哥和加拿大进口的汽车产品暂时免除25%的关税。

特朗普于2月1日签署行政令，对进口自墨加两国的产品加征25%的关税。2月3日，特朗普宣布对两国加征关税措施暂缓30天实施，并继续进行谈判。根据这一决定，相关加征关税措施于3月4日生效。

(责编：袁勃、赵欣悦)