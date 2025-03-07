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中国式现代化是“中国的”也是“世界的”（和音）

——坚定做“赋能型大国”⑥

2025年03月07日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国的“稳”与“进”，是世界的“利”与“机”。中国式现代化是“强国建设、民族复兴的康庄大道”，也是“谋求人类进步、世界大同的必由之路”

　　

　　中国全国两会正在召开，“中国式现代化”再次成为国际舆论场的热词。国际社会期待看到中国式现代化建设新成就，了解中国推进现代化建设的新举措，把握中国式现代化带来的新机遇。

　　中国式现代化是在开放合作中推进的，必将以更多新成就惠及世界。中国经济总量占全球比重约18%，制造业增加值占全球比重约30%，连续多年对世界经济增长的贡献率保持在30%左右；中国对联合国统计分组中几乎全部国家和地区都有进出口记录，对160多个伙伴实现进出口增长，是150多个国家和地区的主要贸易伙伴；截至2023年底，中国森林覆盖率超过25%，森林蓄积量超过200亿立方米，成为全球增绿最多的国家……中国式现代化征程上的浓墨重彩，是世界现代化进程中的绚烂画卷。

　　“世界最大发展中国家”“全球第二大经济体”“世界工厂”“全球市场”“创新大国”……这样的中国，其“稳”与“进”，本身就是世界的“利”与“机”。大规模“请进来”——从第七届进博会按一年计意向成交金额超800亿美元，到截至去年底外商累计在华投资设立企业超123.9万家，中国强化“硬优势”、提升“软实力”，超大规模市场吸引力持续释放；大踏步“走出去”——从供应全球市场的商品、服务和技术持续“上新”，到外贸企业不断拓宽“出海”边界，中国加速融入全球价值链，与各国谋求合作共赢。

　　各方关注中国式现代化，渴望从中得到启发，助力探索适合本国国情的现代化道路。中非共和国总统图瓦德拉多次组织内阁成员观看中国政论专题片《将改革进行到底》；斐济总理兰布卡访华首站选择云南省麻栗坡县，“做了很多笔记”；乌兹别克斯坦在全国各州试点推广中国减贫经验……打破“现代化=西方化”的迷思，蹚出新路的中国式现代化，被誉为“指向更高层级的人类发展”“赠予世界的礼物”。

　　各方关注中国式现代化，期待在共赢合作中实现繁荣发展。通过共建“一带一路”，哈萨克斯坦第一次有了出海通道，老挝第一次有了现代化铁路；全球发展和南南合作基金支持实施160多个项目，惠及超过3000万人；所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品享受“零关税”……不断扩大高水平开放的中国，持续推动建设开放型世界经济，以自身新发展为世界提供新机遇，更好惠及各国人民。

　　各方关注中国式现代化，期待携手应对全球性挑战，维护世界和平稳定。面对全球环境风险挑战，中国倡导共建地球生命共同体；为弥合数字和智能鸿沟，中国提出《人工智能能力建设普惠计划》。全球安全倡议切中国际社会渴望和平发展痛点，“中国蓝盔”成为联合国维和行动关键。作为在和平与安全问题上纪录最好的大国，中国一贯秉持客观公正，在国际和地区热点问题上坚持劝和促谈，与各方深入开展各领域安全合作。从提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，到推动普惠包容的经济全球化、平等有序的世界多极化，中国式现代化以构建人类命运共同体为本质要求，推动世界迈向光明的未来。

　　中国式现代化的感召力绝非偶然。中国有硬实力——通过改革开放“破圈”融入世界，不仅自己跑出发展“加速度”，还为全球经济治理贡献智慧和力量；也有引领力——积极参与国际规则制定，倡导构建人类命运共同体，促进世界和平发展；还有合作力——“开源”分享成功经验和技术成果，帮助其他发展中国家探索符合本国国情的发展道路。

　　中国式现代化是“强国建设、民族复兴的康庄大道”，也是“谋求人类进步、世界大同的必由之路”。中国14亿多人口集体迈入现代化，规模超过现有发达国家人口总和，将彻底改写世界现代化版图。与此同时，中国坚信在人类追求幸福的道路上，一个国家、一个民族都不能少，将继续为实现世界各国的现代化作出不懈努力。

　　中国式现代化，是“中国的”也是“世界的”。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月07日 04 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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