新华社华盛顿3月6日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普6日在社交媒体上说，对墨西哥加征的25%关税措施将暂缓执行直至4月2日，这一决定适用于“美国-墨西哥-加拿大协定”（美墨加协定）涵盖的所有商品和服务。

特朗普说，在与墨西哥总统辛鲍姆交谈后，他同意墨西哥将无需为美墨加协定所涵盖的任何商品或服务支付关税。美墨双方达成的这一协议将持续有效至4月2日。

当天早些时候，美国商务部长卢特尼克在接受美国消费者新闻与商业频道采访时表示，特朗普可能会对美墨加协定涵盖的所有商品或服务豁免关税一个月。

此前一天，美国白宫新闻发言人莱维特表示，特朗普已决定给予福特、通用和斯特兰蒂斯三大汽车制造商为期一个月的关税豁免，对其通过美墨加协定从墨西哥和加拿大进口的汽车产品暂时免除25%的关税。

特朗普于2月1日签署行政令，对进口自墨加两国的产品加征25%的关税。2月3日，特朗普宣布对两国加征关税措施暂缓30天实施，并继续进行谈判。根据这一决定，相关加征关税措施已于3月4日生效。

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