打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

特朗普称对墨西哥加征关税暂缓执行至4月2日

2025年03月07日04:10 | 来源：新华网
小字号

新华社华盛顿3月6日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普6日在社交媒体上说，对墨西哥加征的25%关税措施将暂缓执行直至4月2日，这一决定适用于“美国-墨西哥-加拿大协定”（美墨加协定）涵盖的所有商品和服务。

特朗普说，在与墨西哥总统辛鲍姆交谈后，他同意墨西哥将无需为美墨加协定所涵盖的任何商品或服务支付关税。美墨双方达成的这一协议将持续有效至4月2日。

当天早些时候，美国商务部长卢特尼克在接受美国消费者新闻与商业频道采访时表示，特朗普可能会对美墨加协定涵盖的所有商品或服务豁免关税一个月。

此前一天，美国白宫新闻发言人莱维特表示，特朗普已决定给予福特、通用和斯特兰蒂斯三大汽车制造商为期一个月的关税豁免，对其通过美墨加协定从墨西哥和加拿大进口的汽车产品暂时免除25%的关税。

特朗普于2月1日签署行政令，对进口自墨加两国的产品加征25%的关税。2月3日，特朗普宣布对两国加征关税措施暂缓30天实施，并继续进行谈判。根据这一决定，相关加征关税措施已于3月4日生效。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部