新华社法兰克福3月6日电（记者马悦然）欧洲中央银行6日宣布，将欧元区三大关键利率分别下调25个基点。这是欧洲央行自去年6月以来第六次降息。

此次降息后，欧元区存款机制利率、主要再融资利率和边际借贷利率分别降至2.50%、2.65%和2.90%。

欧洲央行当天在新闻公报中表示，其政策目标仍是确保欧元区通胀持续稳定在2%的中期目标附近。当前通胀水平与此前预测基本一致，通胀回落进程按计划推进。目前，欧洲央行的货币政策正逐步转向宽松，利率下调降低了企业和家庭的融资成本，贷款增长有所回升。然而，欧洲央行过去的加息仍在影响信贷存量，整体信贷增长依然疲弱。

欧洲央行当天还发布了对欧元区总体通胀率的最新预测——2025年该通胀率为2.3%，2026年为1.9%，2027年为2.0%。其中，2025年通胀预期上调，主要因能源价格上涨。

欧洲央行同时下调了欧元区经济增长预期，预计2025年经济增速为0.9%，2026年为1.2%，下调原因主要是出口减少和投资疲软，贸易政策不确定性也是重要因素。

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