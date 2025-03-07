新华社莫斯科3月6日电（记者刘恺）俄罗斯外交部长拉夫罗夫6日表示，如果欧洲军队部署到乌克兰，就意味着北约正式介入乌克兰冲突，对此俄方绝不允许。他还说，法国总统马克龙日前的核言论是对俄罗斯的“威胁”。

当天与来访的津巴布韦外交与国际贸易部长阿蒙·穆尔维拉会谈后，拉夫罗夫在新闻发布会上作出这番表态。

拉夫罗夫强调，在乌克兰部署欧洲军队，意味着北约国家直接、正式、毫不掩饰地参与对俄罗斯的战争，这是俄方绝对不允许的。

他还说，如果西方停止向乌克兰供应武器，乌克兰冲突就能迅速结束。

俄外交部发言人扎哈罗娃6日在例行记者会上说，西方国家正“不惜一切代价试图为乌克兰争取喘息机会，防止其战线崩溃”。而乌方利用此喘息机会增强自身力量并伺机反攻。俄方认为，必须就最终解决方案达成可靠的协议，任何试图争取喘息机会的做法或试图重新部署力量都是“绝对不可接受的”。

拉夫罗夫6日还说，如果马克龙召集欧洲国家武装力量总参谋长开会，并说有必要为使用核武器对付俄罗斯做准备，这当然是对俄罗斯的威胁。

马克龙5日晚发表电视讲话时说，他决定就法国向欧洲盟国提供“核保护伞”的问题展开战略讨论，并强调“欧洲的未来不应由华盛顿或莫斯科来决定”。他还表示，俄罗斯和乌克兰一旦签署和平协议，欧洲可能在乌克兰部署军队。

俄总统新闻秘书佩斯科夫6日表示，马克龙的言论极具“对抗性”，其关于“俄罗斯威胁”的表态有很多失实之处，且只字未提北约军事力量不断逼近俄罗斯边境、俄罗斯对此的合理关切以及俄方采取回应措施的必要性。他强调，从马克龙的讲话内容来看，俄方可以得出这样的结论：法国更关心战争，更关心如何延续战争。

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