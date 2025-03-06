新华社北京3月6日电 美国中央情报局局长约翰·拉特克利夫5日说，美国已暂停与乌克兰分享情报。此举意在向乌总统弗拉基米尔·泽连斯基施压，以推动他与美国总统唐纳德·特朗普合作，并与俄罗斯举行和平谈判。乌方同日表示，计划与美方举行新的会谈。

拉特克利夫在接受美国福克斯商业新闻电视台采访时说，特朗普“让我们暂停”对乌支持。

美国总统国家安全事务助理迈克尔·华尔兹在接受哥伦比亚广播公司采访时谈及暂停与乌克兰分享情报一事时说，“我们正在暂停，评估，审视我们安全关系中的一切”。

据美国有线电视新闻网报道，上述两名美方官员表示，如果乌方就结束俄乌冲突谈判采取的行动令特朗普“满意”，那么情报共享中断可能是短暂的。

路透社援引一名不愿透露姓名的知情人士说法报道，特朗普政府已经停止了与乌克兰的“一切”情报共享。另一名消息人士则表示，情报共享只是“部分”被切断，但无法提供更多细节。一些专家说，美国暂停情报共享将损害乌克兰作战和自卫能力。

据法新社报道，乌总统方面暂未对此事置评。不过，泽连斯基在5日晚些时候的讲话中说：“今天，乌克兰和美国团队开始为即将举行的会议做准备。我们看到了推进的势头。”他没有说明何时何地将与美方举行新的会谈。

2月28日，美国总统特朗普在华盛顿白宫迎接乌克兰总统泽连斯基（右）。新华社记者胡友松摄

2月28日，泽连斯基到访美国白宫并与特朗普会面，双方发生激烈争吵，未签署乌克兰向美国提供矿产资源开采权的协议。美国媒体3日报道，特朗普已下令暂停美国对乌克兰的军事援助。泽连斯基4日说，他对与特朗普在美国白宫会晤时所发生的一切感到遗憾，乌方愿在任何时间、以任何方便的方式签署美乌矿产协议。

特朗普4日表示，他收到了泽连斯基的一封信，后者在信中表示，他愿意来到“谈判桌”，就俄乌问题举行和平谈判。

按法新社说法，俄罗斯方面对泽连斯基致信特朗普的消息表示欢迎。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫告诉法新社记者：“这种做法一般而言是积极的。”

不过，俄方一再对是否会与泽连斯基举行会谈表示怀疑。佩斯科夫5日提到泽连斯基通过的一项法令，该法令排除了与俄总统弗拉基米尔·普京直接谈判的可能性。

法新社说，泽连斯基在多个场合表示，他愿意与普京会面，但前提是乌克兰及其西方盟友就共同谈判立场达成一致。

泽连斯基5日在讲话中表示，他将于6日与欧洲联盟领导人一起参加在比利时首都布鲁塞尔欧盟总部就乌克兰问题举行的峰会。（刘曦）

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