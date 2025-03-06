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全球瞭望丨美媒：关税战让支持特朗普的加州农民很受伤

2025年03月06日16:21 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶3月5日电（记者高山）美国西部最大报纸《洛杉矶时报》网站5日发表文章说，在美国重要农产品供应地加利福尼亚州，许多农民都是总统特朗普的支持者，但他们现在对特朗普发动关税战带来的伤害忧心忡忡。文章摘要如下：

　　加拿大和墨西哥等国的反击措施可能使加州农民受到重创。此外，农民还严重依赖加拿大化肥，随着关税生效，化肥价格可能会上涨。

　　在加州萨克拉门托谷地种植番茄的农民布鲁斯·罗明杰表示，他担心整个番茄种植业都将受到冲击。高额报复性关税会导致加州生产的番茄制品难以出口或被迫降价。许多在大选中支持特朗普的加州农民不愿公开谈论他们的忧虑，或许因为他们希望政府能保护农民。

　　加利福尼亚公共政策研究所研究员丹尼尔·帕亚雷斯-蒙托亚说，美国农民当下日子不好过，面临的压力比以前更大。他指出，从经济角度来看，贸易应该为每个人带来更多利益，但政治却带来很多不确定性。

　　从巴旦木种植园到西葫芦田，加州各地农民忐忑地关注着局势发展。加州农业局局长香农·道格拉斯在一份声明中指出，加州农业在前些年的贸易战中已经受到打击。研究表明，在特朗普第一个总统任期内，报复性关税导致巴旦木价格从每磅2.5美元降至1.4美元（1磅约合0.45千克）。

　　加州大学戴维斯分校农业经济学教授丹尼尔·萨姆纳表示，农民可能会遭受多重打击。他们可能面临来自加拿大的肥料等产品成本上涨，而且还可能面临报复性关税。他指出，加拿大购买了加州出口的41%的瓶装葡萄酒。

(责编：曹欣悦、崔越)

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