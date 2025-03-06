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国际观察丨从“零星演奏”到“百家争鸣”——在世界移动通信大会感受智能体时代来临

2025年03月06日16:21 | 来源：新华网
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　　新华社西班牙巴塞罗那3月5日电　国际观察｜从“零星演奏”到“百家争鸣”——在世界移动通信大会感受智能体时代来临

　　新华社记者郭爽 单玮怡

　　每年全球规模最大、最具影响力的移动通信行业“风向标”——世界移动通信大会正在西班牙巴塞罗那举行。随着人工智能（AI）技术与通信等多行业的广泛、迅速融合，本届大会上，AI落地的主流形态——智能体爆发式增长态势明显，不仅印证了业界关于“智能体进入商用元年”的预测，更凸显了“万物智联”时代的来临。

　　大厂小商，人人下场

　　从本届大会看，无论是谷歌、微软、亚马逊等大厂还是初创小企业，几乎“人人下场”布局智能体。从先前的“零星演奏”到如今“百家争鸣”，智能体正在重塑数字世界的运作方式，在多个领域展现巨大变革潜力，也显示出AI正从创新阶段迈向“更接地气”的实际应用阶段。

　　世界经济论坛网站发表文章说，智能体通常指能自主行动的软件或硬件实体，能够与环境交互并获取信息，通过逻辑推理和自学来自主决策和执行任务。与此前已广泛应用的AI助手不同，智能体通常专为特定行业设计，更类似我们的“AI同事”。AI助手以任务为导向，而智能体则以目标为导向，

　　正如美国开放人工智能研究中心董事会主席布雷特·泰勒5日在世界移动通信大会所说，“似乎所有人都会对智能体提供‘富有同理心’的回应感到欣喜”。他预测，对大多数企业来说，智能体的重要性将上升到与公司门户网站或移动应用相当；5到10年以后，智能体对许多品牌而言都将成为“主要的数字化体验”。

　　华为公司高级副总裁、企业销售总裁陈雷在大会主旨演讲指出，AI未来演化路径的逐渐清晰，智能体被认为是实现通用人工智能的重要路径。

　　垂直领域“秀肌肉”

　　美国知名创业孵化器Y Combinator合伙人、资深投资人贾里德·弗里德曼不久前预测，垂直领域智能体的市场规模将是SaaS（软件即服务）的10倍，凭借替代人工操作、提升效率的显著优势，这一领域可能催生出市值超过3000亿美元的科技巨头。

　　这种增长反映在实际应用场景的深度和广度方面。本届展会上，从智慧港口到远程医疗，从专用AI芯片到边缘计算，从故障预测到流量调度，从安全防护到用户体验优化，从自动驾驶到元宇宙社交……智能体在行业多个应用场景展现出的自主决策能力、多任务协同能力以及持续学习能力，正在各细分市场彰显强大应用潜力。

　　“我们在移动产业发展中看到的颠覆性能量在AI时代再次出现。”世界移动通信大会主办方全球移动通信系统协会会长葛瑞德说。

　　与此同时，作为新一代智能交互范式，智能体技术在垂直领域的发展潜力，也在为中小企业提供发展动力和机遇。

　　美国初创企业Revobots公司首席执行官吉比·拉斐尔对新华社记者说，越来越多的初创公司开始利用智能体技术来解决不同行业的难题，由于每个领域都需要深入的专业知识，大公司难以快速布局，这为初创者提供了难得的机遇。

　　快速发展与挑战共存

　　在展会期间的多个论坛中，业内专家也指出，智能体的快速发展会伴随诸多挑战。

　　首先，智能体高度依赖基础大模型的能力、贯通整个企业体系架构的工程能力、研发者对行业的理解以及高质量的数据支撑，以上任何一个条件缺失，都有可能使智能体虽然看起来很美好，实际使用中却因不够“专业”而无法落地。一些与会者对记者表示，在本届大会上，尽管智能体“处处开花”，但其中也存在噱头和泡沫。

　　第二，如何确保智能体的安全性和隐私保护，如何平衡技术创新与伦理考量,如何培养适应AI时代的人才，都需要业界共同面对和解决。

　　第三，智能体有可能扩大、加深数字鸿沟。葛瑞德对新华社记者说，我们需要保持警惕，避免智能体的发展扩大数字鸿沟，确保技术发展始终服务于人类福祉，创造一个更加智能、高效、包容的数字未来。

　　过于强大的智能体总会带来新的挑战，但正如泰勒所说，也许没有技术会完美。“不要等到技术变得完美才去应用。它可能永远不会完美，但可以缩小应用领域，这样就能把看似无法解决的问题变得可解。”他说。

(责编：曹欣悦、崔越)

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