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阿联酋2024年前三季度GDP增长3.8%

2025年03月06日14:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 据阿联酋通讯社3月6日报道，阿联酋联邦竞争力与统计中心最新数据显示，2024年前三季度阿联酋实际国内生产总值（GDP）同比增长3.8%，达到1.322万亿迪拉姆。其中，非石油部门表现强劲，增长4.5%，达9870亿迪拉姆，占GDP比重达74.6%。同期，石油经济贡献率为25.4%。

阿联酋经济部长阿卜杜拉·本·图克·阿尔马里表示，阿联酋经济的持续增长，得益于国家推行的多元化政策、优化营商环境、促进新兴经济领域发展等一系列举措。这些政策确保阿联酋经济模式的创新性，并能够灵活应对全球经济挑战。

阿尔马里指出，阿联酋正加大努力，提升非石油行业在国家经济中的比重，同时加强经济立法的灵活性和竞争力，推动对外开放，与区域及全球主要市场建立互利共赢的合作伙伴关系，以实现“我们阿联酋2031”愿景目标。

阿联酋联邦竞争力与统计中心主任哈南·曼苏尔·阿赫利表示，最新数据显示，阿联酋经济保持稳健增长，反映出其清晰的发展愿景和坚定的多元化政策方向。政府将继续推动经济转型，确保各项经济指标的持续增长与发展。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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