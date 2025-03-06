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欧盟气候机构：全球海冰覆盖范围创历史新低

2025年03月06日14:11 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔3月6日电（记者周玥　马悦然）欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局6日发布报告说，全球海冰覆盖范围在2月初降至历史最低水平，2月也是有记录以来全球气温第三高的2月。

　　报告显示，全球海冰覆盖范围在2月初达到历史最低水平后，在该月剩余时间内一直保持在2023年2月的记录值以下。2月的北极海冰覆盖范围比同期平均水平低8%，创下有记录以来的该月最低水平，这也是连续第三个月刷新同期海冰范围最低纪录。当月南极海冰覆盖范围比同期平均水平低26%，为历史同期第四低。

　　报告还指出，2025年2月是全球第三热的2月，2月全球平均地表气温为13.36摄氏度，比工业化前（1850年至1900年）水平高出1.59摄氏度，是过去20个月中第19个全球平均地表气温超过工业化前水平1.5摄氏度的月份。

　　哥白尼气候变化服务局副局长萨曼莎·伯吉斯表示，2月延续了过去两年观察到的创纪录或接近纪录的高温趋势。全球变暖的一个重要后果是海冰融化，而两极海冰覆盖范围分别创下或接近历史最低水平，导致全球海冰总覆盖范围降至历史最低。

(责编：曹欣悦、崔越)

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