新华社洛杉矶3月5日电（记者高山）美国多家零售业巨头近日纷纷表示，受美国政府对加拿大和墨西哥加征关税措施影响，美国消费者可能面临商品价格大幅上涨的局面，直接影响“最快在数日内”就会显现。

美国知名零售商塔吉特百货公司首席执行官布赖恩·康奈尔4日在美国消费者新闻与商业频道节目中说，塔吉特在诸多商品类别上依赖从墨西哥进口，尤其在冬季。他透露，塔吉特最快可能在本周内调高水果和蔬菜等商品价格。

塔吉特当日发布的财报认为，由于加征关税带来不确定性，公司本财年第一季度的利润将面临显著压力。

零售商百思买公司首席执行官科里·巴里说，美国加征“如此广泛的关税”，肯定会影响零售业。他预计，部分关税会直接转化为消费者的成本，增加美国家庭负担。

零售业巨头沃尔玛首席执行官道格·麦克米利恩此前在芝加哥经济俱乐部发表演讲时说，美国持续高企的物价已经给许多消费者带来痛苦，新增关税“只会让事情变得更糟”。

受美国关税战带来的负面预期影响，美国2月消费者信心指数显著下降。美国世界大型企业研究会2月25日发布的数据显示，美国2月消费者信心指数为98.3，低于1月的105.3。该研究机构高级经济学家斯蒂芬妮·吉夏尔表示，这是美国消费者信心指数自2021年8月以来最大单月跌幅，该指数已连续第三个月走低。

分析人士指出，美国政府的新关税措施将进一步增加通胀风险、打击消费者信心、降低经济发展预期。美国全国零售商联合会日前发表声明强调，新关税将迫使美国人增加家庭用品开支，“只会伤害辛勤工作的美国人和那些努力为客户提供产品的企业”。

(责编：曹欣悦、崔越)