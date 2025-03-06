新华社华盛顿3月5日电（记者邓仙来）美国白宫5日证实，美政府正就释放被扣押人员问题与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）进行直接对话。

美国阿克西奥斯新闻网站当天报道，过去几周，由美国总统人质事务特使提名人亚当·伯勒尔牵头的美方团队与哈马斯代表在卡塔尔首都多哈进行直接对话，以促成哈马斯释放包括美国公民在内的所有被扣押人员、讨论哈马斯与以色列达成长期停火协议的可能性。

美国白宫新闻发言人卡罗琳·莱维特在当天的例行记者会上证实了上述消息，但以“事关美国人生命”为由拒绝透露对话的任何细节，并表示美国已就与哈马斯直接对话征求了以色列的意见。

莱维特5日发表声明说，美国总统特朗普当天在白宫接见了8名获释的被扣押人员。特朗普随后在社交媒体上发文，对哈马斯发出“最后警告”，要求立即释放所有仍被扣押的人员并归还所有死亡人员遗体。

阿克西奥斯新闻网站援引以色列国防军的数据报道说，目前被哈马斯扣押的人员共有59人，其中22人还活着，35人已经死亡，2人生死未卜。这些人中有5名美国人，其中只有1人可能还活着。

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