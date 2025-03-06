新华社伦敦3月5日电（记者赵小娜）英国《金融时报》网站日前发表该报首席经济评论员马丁·沃尔夫的文章说，特朗普政府近期针对全球贸易体系和战略同盟的激进政策，正在破坏美国主导建立的开放贸易体系，将给美国经济带来深远且惨痛的代价。文章摘要如下：

美国对加拿大、墨西哥加征25%关税，预计接下来欧盟输美商品也将面临高关税。此举标志着美国正背弃其主导建立的全球贸易体系。

国际货币基金组织前首席经济学家莫里斯·奥布斯特费尔德强调，美国贸易逆差并非源于贸易伙伴的不公平行为，“用关税解决逆差如同挤压注满气的气球”。

美国指责“欧盟成立就是为了占美国便宜”。丹麦经济学家耶斯佩尔·朗维德提出，美国仅关注货物贸易却忽视服务贸易和资本收益。如用美国对欧元区的服务贸易顺差和资本收益等折抵其货物贸易逆差，整个欧元区与美国的双边经常账户其实接近平衡。

墨西哥和加拿大对美商品出口分别占其2023年国内生产总值的27%和21%，美加征关税将给两国带来巨大经济成本。欧盟这一比例仅为2.9%，加征关税影响不会那么大。“但这仍然是一种不公平的、甚至是无知的经济战行为。欧盟将不得不进行报复，跨大西洋关系将受到永久损害。”

美国在对盟友发动经济政治双重打击，必将引起反噬伤及自身，最终“付出惨痛代价”。

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