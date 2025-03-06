新华社明斯克3月6日电 专访：中国发展经验值得全球南方国家借鉴——访白俄罗斯共产党中央委员会国际事务书记阿夫多宁

新华社记者陈汀

白俄罗斯共产党中央委员会国际事务书记阿列克谢·阿夫多宁日前在接受新华社记者专访时表示，中国式现代化的显著特点之一是“人民至上”，把人民放在国家发展的第一位，走出了一条高效发展的道路，值得全球南方国家借鉴。

阿夫多宁长期关注和研究中国发展，曾多次到中国考察。他告诉记者：“我们应认真研究中国经验，制定推动本国社会和经济发展的最佳方案。”

当前世界经济面临多重风险挑战。阿夫多宁说，不管国际风云如何变化，中国经济始终强劲坚韧，显示了应对内外挑战的强大抗压能力。他认为，中国经济高度的灵活性和适应性，证明中国领导层对当前形势有清晰认知，在战略上高瞻远瞩。

在阿夫多宁看来，中国倡导在平等、公平的基础上建设全球经济，呼吁各国互利合作，受到越来越多国家的支持。“中国不以牺牲他人利益为代价为自己创造利益，而是努力为所有人谋福利。”

阿夫多宁指出，中国始终视白俄罗斯为平等合作伙伴。白俄罗斯欢迎中国投资，并将发挥好自身优势，为各类项目提供人才等方面支持，确保投资者的信心。

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