打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美联储报告：政策不确定性影响美国经济前景

2025年03月06日14:04 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿3月5日电（记者许缘）美国联邦储备委员会5日发布的全国经济形势调查报告显示，贸易、移民等政策不确定性上升引发的担忧正影响美国经济前景。

　　这份报告根据美联储下属12家地区储备银行（即12个辖区）的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，今年1月中旬以来，美国经济活动整体“略有增长”，但有两个辖区经济“轻微收缩”。消费支出下降，消费者对价格的敏感度上升。各辖区制造业企业对即将到来的贸易政策变化潜在影响表示担忧。

　　就业方面，各辖区就业水平总体“略有上升”，其中七个辖区未见增长，一个辖区有所下降。多个辖区的医疗保健和金融行业就业人数增加，但制造业和信息技术行业就业人数缩减。多个辖区表示，移民和其他政策的不确定性上升，正在影响当前和未来的劳动力需求。

　　物价方面，多个辖区表示，鸡蛋和其他食品原料价格上涨正在影响食品加工厂和餐厅经营。多数辖区预计，加征进口关税将迫使企业提高价格。

　　美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策会议的重要参考资料。下一次美联储货币政策会议将于3月18日至19日举行。

(责编：曹欣悦、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部