新华社华盛顿3月5日电（记者许缘）美国联邦储备委员会5日发布的全国经济形势调查报告显示，贸易、移民等政策不确定性上升引发的担忧正影响美国经济前景。

这份报告根据美联储下属12家地区储备银行（即12个辖区）的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，今年1月中旬以来，美国经济活动整体“略有增长”，但有两个辖区经济“轻微收缩”。消费支出下降，消费者对价格的敏感度上升。各辖区制造业企业对即将到来的贸易政策变化潜在影响表示担忧。

就业方面，各辖区就业水平总体“略有上升”，其中七个辖区未见增长，一个辖区有所下降。多个辖区的医疗保健和金融行业就业人数增加，但制造业和信息技术行业就业人数缩减。多个辖区表示，移民和其他政策的不确定性上升，正在影响当前和未来的劳动力需求。

物价方面，多个辖区表示，鸡蛋和其他食品原料价格上涨正在影响食品加工厂和餐厅经营。多数辖区预计，加征进口关税将迫使企业提高价格。

美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策会议的重要参考资料。下一次美联储货币政策会议将于3月18日至19日举行。

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