新华社塔那那利佛3月5日电（记者凌馨）莫罗尼消息：第16批中国援科摩罗医疗队5日向科摩罗马鲁夫医院和中科友谊医院捐赠药品和医疗器械。

中国医疗队队长包一涵介绍，位于大科摩罗岛的马鲁夫医院和昂儒昂岛的中科友谊医院均为中国援科医疗队驻点医院。本次捐赠包括200余种临床常用药物、常用外科手术器械、一次性医疗用品、消毒用品等共计90余箱。

在捐赠仪式现场，科摩罗卫生部总监察员穆罕默德·里杜因对中方的慷慨捐赠表示衷心感谢，强调此举不仅是科中两国长期合作和援助的延续，更是中方对科医疗卫生事业持续支持的又一生动体现。

中国驻科摩罗大使馆参赞孟玉红表示，今年是中科建交50周年。两国建交50年来，中方积极帮助科发展医疗卫生事业，自1994年起先后派遣了16批，共计172名援外医疗专家，无偿为科提供技术支持并配备医疗物资。中方愿与科方共同努力，积极落实两国元首在中非合作论坛北京峰会期间达成的重要共识，推动医疗卫生领域合作取得更多成果。

科摩罗是西印度洋岛国，经济和医疗条件落后。第16批中国援科医疗队共有11名成员，于2024年6月9日抵达科摩罗。

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