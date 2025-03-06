打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国第31批援几内亚医疗队启程

2025年03月06日14:02 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京3月6日电（记者侠克、谢晗）以北京友谊医院为主组建的中国第31批援几内亚医疗队5日晚从首都国际机场启程，前往几内亚执行为期18个月的援外医疗任务。

　　中国第31批援几内亚医疗队由24名队员组成，其中22名来自北京友谊医院18个科室，涵盖普外中心、胸外科、神经外科、骨科中心、血管外科等外科领域，及神经内科、心内科、超声等专业。另外2名队员是北京市卫生健康委和北京市疾控中心选派的卫生政策专家和公共卫生专家。

　　自2024年9月正式组建以来，医疗队积极筹备，系统学习法语，为在几内亚的沟通与协作奠定基础。队员们还针对几内亚常见的心血管疾病、急危重症救治、创伤救治，以及常见热带地区传染病和寄生虫病防治开展了系统培训。

　　中国第31批援几内亚医疗队队长王宾表示，抵达后，中国医疗队将迅速适应新环境，继续推动共建“联合医学中心”，同时开展“新时代神农尝百草行动”，系统研究几内亚当地特色物种名录，并与当地机构及相关人员合作进行实地考察和样品制备，传播中医药文化，着力提升当地的医疗卫生条件和水平。

(责编：曹欣悦、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部