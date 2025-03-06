新华社北京3月6日电（记者侠克、谢晗）以北京友谊医院为主组建的中国第31批援几内亚医疗队5日晚从首都国际机场启程，前往几内亚执行为期18个月的援外医疗任务。

中国第31批援几内亚医疗队由24名队员组成，其中22名来自北京友谊医院18个科室，涵盖普外中心、胸外科、神经外科、骨科中心、血管外科等外科领域，及神经内科、心内科、超声等专业。另外2名队员是北京市卫生健康委和北京市疾控中心选派的卫生政策专家和公共卫生专家。

自2024年9月正式组建以来，医疗队积极筹备，系统学习法语，为在几内亚的沟通与协作奠定基础。队员们还针对几内亚常见的心血管疾病、急危重症救治、创伤救治，以及常见热带地区传染病和寄生虫病防治开展了系统培训。

中国第31批援几内亚医疗队队长王宾表示，抵达后，中国医疗队将迅速适应新环境，继续推动共建“联合医学中心”，同时开展“新时代神农尝百草行动”，系统研究几内亚当地特色物种名录，并与当地机构及相关人员合作进行实地考察和样品制备，传播中医药文化，着力提升当地的医疗卫生条件和水平。

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