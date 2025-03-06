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万斯“随机国家论”惹恼英法

2025年03月06日14:01 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月5日电　美国副总统詹姆斯·戴维·万斯又让欧洲“破防”了，这回是英国和法国。

　　万斯3日接受美国福克斯新闻台采访时说，如果要确保俄罗斯不会再次攻打乌克兰，“最好的安全保障是让美国在乌克兰的未来中获得经济利益”。“相比来自某些三四十年没打过一场仗的随机国家的两万部队，这是更好的安全保障。”

　　按照法新社的说法，这番言论是嘲讽英国和法国推动向乌克兰派遣维和部队的方案。虽然他没有具体提及某个国家，但在英法两国一些议员、政府官员和退役军人看来，万斯的言论无视这两大盟友过去25年对美国所发动战争的配合，甚至是在侮辱死于阿富汗战争或伊拉克战争的英法军人。

　　万斯4日表示，他没有不尊重英国和法国的意思。他在社交媒体平台X写道，暗示这番言论是在批评英国和法国军队的做法“荒谬且不厚道”，“我在那段采访中甚至没有提到英国或法国”，英法过去20年以及更长时间内一直与美国并肩作战。

　　万斯解释称，他指的是一些可能参与在乌克兰维和的国家。英国首相基尔·斯塔默上周末说，要发起“自愿者联盟”组建维和部队。万斯表示，一些私下或公开表示自愿参与维和的国家既没有战场经验，也没有军事装备能够真正派上用场。

　　然而，路透社报道指出，现阶段只有英国、法国公开承诺在乌克兰危机结束后向乌克兰派兵维和。法国参加了美国发起的阿富汗战争，英国参加了美国发起的阿富汗战争、伊拉克战争和打击“伊斯兰国”国际联盟。

　　英国反对党保守党国防事务发言人詹姆斯·卡特利奇说，万斯的言论“非常不尊重人”。英国前国防部国务大臣约翰尼·默瑟称万斯是“小丑”。改革英国党党首奈杰尔·法拉奇被问及万斯的言论时，连说“错，错，错”。

　　曾在阿富汗服役的英国自由民主党国防事务发言人海伦·马圭尔呼吁由英国驻美大使出面要求万斯道歉，同时批评万斯的言论是在“抹去数百名英国士兵在伊拉克和阿富汗付出生命的历史……是否认那些事实的邪恶企图。”

　　法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼在法国国民议会说：“我们尊重所有盟国的老兵，也要确保我们的老兵得到尊重。”法国总统埃马纽埃尔·马克龙所在的复兴党在X平台写道：“那些死于反恐战斗的法国和英国士兵，那些与美国士兵并肩作战甚至一同身亡的士兵，值得比美国副总统的鄙视更好的对待。”

　　万斯的发言人泰勒·范柯克在万斯受到批评后解释说，如果没有美国帮忙，没有哪个欧洲国家有能够对俄罗斯构成足够威慑的军事资源。

　　在今年2月中旬的慕尼黑安全会议上，万斯表示欧洲最大威胁来自欧洲内部，称欧洲背离自身基本价值观。欧洲媒体称这番话为“对欧洲意识形态的攻击”。慕安会主席克里斯托夫·霍伊斯根在闭幕式上甚至一度哽咽落泪，称担心美欧之间的共同价值观基础不再稳固。（胡若愚）

(责编：曹欣悦、崔越)

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