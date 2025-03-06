人民网曼谷3月5日电 （记者孙广勇）为提升泰国东北地区本土汉语教师教学水平，泰国孔敬大学孔子学院于3月2日至4日，携手泰国教育部基础教育委员会泰东北汉语教学中心学校乌隆皇太后女子中学，成功举办“2025年泰东北中学本土汉语教师技能提升培训”。来自泰国东北7府24所泰国教育部基础教育委员会所属学校的40位本土汉语教师参加了培训。

在培训开班仪式上，泰国乌隆皇太后女子中学校长内查诺克和孔敬大学孔子学院中方院长张家政等先后发言。内查诺克表示，本土汉语教师专业能力的不断提升是保证学生学好汉语、用好汉语的关键；感谢孔敬大学孔子学院对本次培训活动的大力支持，并期待未来双方进一步深化合作，共同推动泰东北地区汉语教育的发展。张家政表示，希望参训教师以使命感推动自我专业发展，以创新思维突破教学瓶颈，探索生动有趣的教学模式，让中文课堂成为学生向往的地方，为泰国培养更多精通汉语、了解中国文化的优秀人才。

泰国教育部基础教育委员会泰东北汉语教学中心主任纳鲁蒙希望参训教师充分利用此次机会，深化汉语教学理论，提升课堂教学能力，推动泰国汉语教育的进一步发展。

本次培训由孔敬大学孔子学院的国际中文教育资深专家涂敏副教授和刘洁副教授主讲，围绕“汉语水平测试与课程设置的制定”及“汉字教学策略”展开详细讲授。

结业典礼上，参训教师分享学习收获表示受益匪浅，特别是在汉字教学和语法教学方面，专家们提供了许多实用的方法，让他们对基于HSK考试的课程设置和教学设计有了更加深刻的认识。将把学到的知识和方法运用到教学实践中去，既提升教学质量和效率，又让学生有更多的成就感，让更多的学生喜欢上、爱上汉语学习。

泰国孔敬大学孔子学院将继续加强与泰东北各教育机构的合作，助力泰国本土汉语教师队伍建设，共同推动泰国汉语教育不断迈上新台阶。

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