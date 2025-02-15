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王毅谈国际秩序变革和全球规则

2025年02月15日07:13 | 来源：新华网
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新华社德国慕尼黑2月14日电 当地时间2月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅出席慕尼黑安全会议，在“中国专场”致辞并回答了现场提问。

针对如何应对国际秩序面临危机及避免在全球规则上搞“双重标准”的问题，王毅表示，这些年，总有人说中国要改变秩序、另起炉灶。但现在真正挑战秩序、毁约退群的国家让欧洲每天都能感受到阵阵袭来的寒意。中国是在现行秩序中发展起来的，是这一秩序的受益者，我们要做的，就是按照大多数国家的愿望，推动这一秩序朝更加公正合理的方向发展。

王毅说，各方对国际规则或许有不同理解，但我们应当有一个最基本的共同认知，那就是维护以联合国为核心的国际体系，遵守以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。这应是国际社会的最大公约数，只要大家都认同这一点，就不会出现“双重标准”，也没有“双重标准”存在的空间。

王毅强调，中方意识到自己承担的国际责任，愿为国际社会提供更多公共产品。习近平主席提出一系列重大倡议主张，包括全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，就是为了呼吁国际社会行动起来，携手解决好当今日益严重的发展赤字、安全赤字和治理赤字。习近平主席还提出共同构建人类命运共同体的宏伟目标，呼吁各国超越历史文化、社会制度和意识形态差异，以同舟共济的精神，呵护好人类唯一共同居住的星球，建设好命运与共的地球村，这既是中国共产党人的国际主义情怀，也体现了天下为公的中华文明传统，得到越来越多国家的理解、认同和支持。中方将继续为践行上述重要理念作出自己的贡献。

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(责编：杨光宇、胡永秋)

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