新华社德国慕尼黑2月14日电 当地时间2月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅出席慕尼黑安全会议，在“中国专场”致辞并回答现场提问。

针对所谓中方通过中俄油气贸易支持俄罗斯的疑问，王毅表示，中国和俄罗斯互为两大邻国，有着漫长边界。两国从过去的曲折经历中汲取教训，探索建立了不结盟、不对抗、不针对第三方的新时代全面战略协作伙伴关系。中俄之间有着正常的经贸往来。试问，如果中国不从俄罗斯进口油气，如何弥补缺口、保障14亿多中国民众的需求？

关于中国在解决乌克兰危机方面的立场，王毅说，对于世界上的争端与冲突，中国一贯主张对话协商、政治解决。在俄乌冲突问题上也一样。中国不是这场危机的制造者，更不是当事方，但我们没有隔岸观火，更没有借机牟利。从危机爆发的第二天起，中方就希望对话协商解决。习近平主席提出“四个应该”，是中国立场的最权威阐释，指出各国的主权和领土完整应得到尊重，联合国宪章宗旨和原则应得到遵守，各方合理安全关切应得到重视，一切致力于和平的努力都应得到支持。我们以此为遵循积极开展外交斡旋，并同巴西等全球南方国家发起“和平之友”小组。形势发展证明，中方的主张客观、公正、理性、务实，体现了国际社会的广泛共识。

王毅强调，任何冲突的终点都是谈判桌，历史最终一定是公正的。中方乐见一切致力于和平的努力，包括美俄达成的和谈共识。同时我们期待所有当事方和利益攸关方都能适时参与到和谈的进程中来。战事发生在欧洲大地，欧洲更有必要为和平发挥作用，共同解决危机的根源性问题，找到均衡、有效、可持续的安全框架，实现欧洲的长治久安。

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