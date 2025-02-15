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王毅谈中方对中美关系的原则立场

2025年02月15日11:11 | 来源：新华网
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　　新华社德国慕尼黑2月14日电　当地时间2月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅出席慕尼黑安全会议，在“中国专场”致辞并回答了现场提问。

　　针对中美关系的问题，王毅表示，中国对美政策保持着稳定性和连贯性，不会轻易翻烙饼，这体现了大国的战略定力和国际信誉。我们的政策就是习近平主席提出的三原则，相互尊重、和平共处、合作共赢。中美社会制度不同，这是各自人民的选择，想要改造甚至颠覆对方是不现实的。正确的态度就是相互尊重，这是中美交往的前提。和平共处更是理所当然，中美两个大国总不能冲突起来，否则世界就要遭殃，还是要加强对话，增进理解，建立信任。合作共赢是因为国际社会期待中美开展合作，全球挑战需要中美携手应对，这也是中美两国应当承担的国际责任。中方已经准备好按照这三原则，同美方构建稳定、健康、可持续的双边关系，找到两个大国在这个星球上的正确相处之道，希望美方同中方相向而行。但如果美方不愿意，执意还要打压中国、遏制中国，我们必将奉陪到底，必将坚定回击美方的单边霸凌行径，必将坚决捍卫中国的国家主权、民族尊严和正当发展权利。中国这样做，也是为了维护国际公平正义，为了维护国际关系基本准则。中国人从来不信邪、不怕鬼，新中国就是在战胜各种艰难险阻中发展壮大起来的。中国有句古话：“天行健，君子自强不息”。中国还有句话说得很形象，“他强任他强，清风拂山岗；他横任他横，明月照大江”。这就是中国人的气度、中华民族的品格。任尔东西南北风，我自泰然处之，岿然不动。

(责编：徐婵、岳弘彬)

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