基础设施完善 生态环境优良 科技发展迅速

外国游客在广东汕头感受中国传统醒狮民俗。

广东省文旅厅供图

外国游客在重庆秀山土家族苗族自治县体验金珠苗绣。

胡 程摄

在河南郑州管城回族区阜民里文化街区举行的“发现郑青春 中外青年City Walk”活动，吸引了不少外国游客。

河南郑州管城回族区委宣传部供图

外国游客在湖南张家界国家森林公园合影留念。

尹妮娜摄

火红的灯笼挂在街头巷尾，“福”字贴满商铺橱窗……春节期间，刚刚退休的瑞典夫妇马茨和奥萨第一次来到中国，便被广州浓浓的年味儿吸引。“走在街头，满眼都是喜庆的装饰。地铁站有英文播报，手机支付畅通无阻，国际化程度非常高。”按照精心规划的行程，夫妇俩前往广东各大博物馆、历史建筑和文化街区游览。“门票预约、交通导航甚至点餐都能通过应用程序完成，便捷的城市服务让外国游客可以顺利自助游，这展现了中国的开放与包容。”马茨表示。

随着中国过境免签政策不断优化，外国游客不仅停留时间更长，活动区域也大幅拓展。来自世界各地的游客看到了一个开放、自信、文明的中国，亲身感受中国式现代化取得的巨大成就。

“在如此复杂的地形上建成这样高效的路网，体现了中国基础设施建设的卓越水平”

春节前夕，墨西哥游客辛伯拉图卢姆经重庆飞往英国。“上一次来中国还是15年前，这次得益于240小时过境免签政策，我有机会近距离感受中国城市的魅力。”桥隧相连，路网纵横，解放碑前人流如织……“中国的城市发展速度令人惊叹，在如此复杂的地形上建成这样高效的路网，体现了中国基础设施建设的卓越水平。”辛伯拉图卢姆说。

寻年俗、看艺展、讨彩头，精彩的社火表演接连上演，“玄鸟颂商歌”灯会尽显光影魅力……连日来，河南郑州管城回族区阜民里文化街区热闹非凡。在这里参加“发现郑青春 中外青年City Walk”活动的巴基斯坦青年比拉尔满怀好奇与喜悦，不时打卡留念。从糖画手艺人的精妙画技，到甲骨文春联、瑞兽灯彩等各式创意，都给他留下深刻印象。比拉尔说：“在约3600年前的城墙遗址附近打造文化街区，既有厚重的历史感，也充满现代活力。从这里，我看到了一个坚持文化传承、不断创新发展的中国。”

2008年，匈牙利摄影家协会前主席萨莫迪·奥拉夫来中国参加平遥国际摄影大展，此后又多次到访中国。去年3月，中国对匈牙利持普通护照人员试行免签政策的消息让萨莫迪非常兴奋。“不久前我再次到中国旅行时，发现之前去过的一片平地已经建起高楼，手机地图又进行了很多更新。”萨莫迪尤其喜欢去中国乡村拍摄照片，他认为中国乡村产业发展越来越多样，村民生活水平日益提升。在他拍摄的照片里，人们的笑容越来越灿烂。

过去一年来，阿联酋学者纳吉拉·阿扎鲁尼几乎每个月都会前往中国，足迹遍布城市和乡村。“中国城乡面貌发生了巨大变化，特别是高铁等交通基础设施的不断完善，为城乡发展注入了强大动能，这展现了中国以人为本的发展理念。”纳吉拉说。

“这是中国推进生态文明建设、促进人与自然和谐共生的缩影”

漫步中国锦绣山河间，外国游客尽情欣赏云海磅礴、水乡灵秀、群山苍郁，也看到中国积极推动生态环境保护和绿色转型、促进人与自然和谐共生的实践成果。

站在张家界大峡谷玻璃桥上俯瞰，一座座奇峰拔地而起。峰林峡谷间，河流蜿蜒如带，雾气缭绕其间。印度游客克鲁巴感慨道：“这里很多树木的树龄超过百年，空气很清新，足见当地对生态保护的重视。游览中，我不时看到正在巡护的护林员，他们仔细巡查林区的情况。这正是中国走生态优先、绿色发展之路的例证。”

作为俄罗斯一家电商企业的业务主管，马克西姆·鲁辛多次到访中国。他近期前往浙江湖州安吉县鲁家村旅游时，看到村民在青山绿水间经营民宿，游客在茶园中体验农事。在同当地村民的交谈中，他了解到，当地原来是一个贫困村，后来转变发展观念、积极进行生态修复，大力推进休闲农业和乡村旅游，村子环境和居民生活水平有了翻天覆地的变化，实现了生态保护与经济发展的平衡。“这是中国推进生态文明建设、促进人与自然和谐共生的缩影。”鲁辛表示。

去年9月下旬，27名法国游客乘坐15辆房车，从昆明出发，途经西双版纳、大理、香格里拉、丽江等地，历时18天进行了一场深度体验游。在金沙江畔露营，在野象谷观赏珍稀动物，在虎跳峡感受自然壮美……“一路上，我们看到了不同的风光，每到一处都有惊喜。”年近八旬的游客玛丽埃尔介绍，她和丈夫在2002年曾到访北京、上海、安徽等地，这次旅行让他们进一步探索中国丰富的自然风光和多彩文化，她会把记录沿途风景的照片集纳成相册珍藏。

“走在路上，我看到许多中国品牌的电动汽车造型时尚。”中国电动汽车的普及给意大利游客加布里埃莱留下深刻印象。他表示，中国地域辽阔、人口众多，通过发展新能源产业和积极推动绿色发展转型，中国为全球可持续发展贡献了力量。

“中国以创新驱动高质量发展，在智能制造等领域不断取得新成果”

在景区、酒店等提供智能机器人服务，为蔬菜大棚配备自动传感器……不少外国游客在旅途中看到中国智能制造等领域的最新成果，亲身感受到中国科技进步带来的便利。

“在过海关的时候，我注意到很多工作人员都佩戴了一副特殊眼镜，后来了解到这是增强现实眼镜，能够自动识别入境人员的体温等信息，提高入境审核效率，太智能了！”辛伯拉图卢姆说，中国在智能硬件设备上不断突破创新，不少电子产品在墨西哥非常受欢迎。“这次过境旅行让我看到了一个生机勃勃的中国，我要抽出时间再来一趟，了解中国最新的科技发展成果。”

在位于深圳的腾讯滨海大厦，交互式“数字藏经洞”装置一经开启，体验者就能“进入”莫高窟第16、17窟参观。“精美的敦煌壁画呈现在眼前，令人震撼。中国在数字化和互联网技术领域的进步不仅推动了工业发展，也带动文化产业的转型升级。”泰国一家旅游公司的高级顾问帕里查斯注意到，中国不少旅游景点都在进行智慧景区建设，博物馆也采用数字化手段进行展示、讲解，为游客带来沉浸式体验。

去年12月，日本旅行商阿部道广参访了比亚迪集团全球总部，对工厂内机械臂精准焊接、智能叉车穿梭如流的场景印象深刻。“我当时就询问了预约方式，希望今年可以组团前往参观。”阿部道广表示，他把中国科技创新案例带回日本，与同行进行了分享，不少日本朋友也希望前来体验中国科技发展成果。

“中国在移动支付、高铁技术、新能源汽车等领域取得显著发展成就，我每次去中国都有新体验、新收获。”鲁辛说，中国科技发展实实在在造福民众，也给其他国家可持续发展带来经验和启示。

便捷的移动互联网服务，是纳吉拉每次来华后都要跟朋友提及的话题。“中国以创新驱动高质量发展，在智能制造等领域不断取得新成果。我希望今年能够走访更多中国城市，看到更多发展成果。”纳吉拉说。

（本报记者李欣怡、禹丽敏、张志文、肖新新、尚凯元、张文豪、杨迅、姜晓丹、沈靖然，李成义参与采写）

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《 人民日报 》（ 2025年02月14日 03 版）

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(责编：胡永秋、杨光宇)