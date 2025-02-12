开放自信的中国迎接五洲宾朋 热情质朴的人民展现好客之道

春节期间，外国游客在成都东门码头体验春节文化。

宋豪新 唐斌治摄影报道

春节期间，外国游客在成都东门码头体验春节文化。

宋豪新 唐斌治摄影报道

在海南三亚大东海景区，三亚飞鹭女子执法队队员为外国游客提供咨询服务。

袁永东摄

青岛机场工作人员热情接待外国旅客。

青岛机场集团供图

“璀璨的烟花在夜空绽放，与幽蓝的海水相互映衬，美极了！”大年初二，广东汕头迎新春大型焰火晚会让来自土库曼斯坦的游客玫雅惊叹不已。玫雅告诉记者，她对汕头的道路不熟悉，但在各处游玩时总能得到帮助，“这里人民的友好、城市的整洁给人带来安全感，我开始喜欢上逛夜市了……”

开放自信的中国，迎接远道而来的外国游客；热情质朴的中国人民，给予异国友人真诚的帮助。友好好客之风吹拂中华大地，让外国游客感受到融融暖意。

“这趟旅行很精彩也很暖心”

来自北马其顿的伊万诺夫夫妇最近来到河北，看望在衡水学院担任外教的女儿，和她一起过春节。“文化差异让世界更加丰富多彩，这趟旅行很精彩也很暖心！”伊万诺夫说，他们一家参观了国家级非物质文化遗产武强木版年画展览，制作了蛇年生肖年画，感受到春节承载的深厚文化意义与广泛情感共鸣。

“中国人民善良热情，令我感动。”伊万诺夫说，无论是景区工作人员的专业讲解，热心群众的主动帮忙，还是与同行游客的友好交流，都让他们感受到中国人民待人真诚、乐于助人、热情好客。他感慨道：“中国是一个温暖的国家。”

山东青岛是韩国游客来华旅游的热门目的地之一，不少人利用春节假期来青岛感受年味儿。韩国游客韩在斗对中国美食情有独钟，到青岛后特意品尝了鲅鱼水饺、刀削面、海鲜等。“韩国到青岛距离很近，入境政策、航线设置等越来越便利，我身边很多朋友都来过青岛。”

韩在斗告诉记者，此次美食探索之旅的成功，特别要感谢一位出租车司机。从青岛胶东国际机场前往酒店的路上，出租车司机热心推荐了不少当地特色餐馆。“他还帮助我们办理了酒店入住手续，这是一段很棒的经历。我们充分感受到了中国人民的热情和亲切，会推荐更多朋友来这里游玩。”

“一些人很热情地与我聊天，给我讲述汕头的历史故事，还邀请我一起喝功夫茶。”玫雅说，中国人勤奋努力，依靠自己的劳动创造更美好的生活，“这是一次让人难忘的旅行，与我以前对中国的认知很不一样。我正在考虑申请来中国学习中文，更好地了解这个国家”。

“这里的风景令人陶醉，人民善良热情”

“如果只在成都玩一天的话，您有什么推荐？”在川青铁路黄龙九寨至成都东站的C5754次列车上，来自柬埔寨的游客斯雷碧·蓬找到了列车员肖泽娟。“我建议你去成都大熊猫繁育研究基地，那里离市中心很近，有地铁和旅游直通车到达。记得买个带熊猫造型的帽子，拍照很可爱！”肖泽娟拿出翻译机，说到最后将头一偏，用双手在头上比了个耳朵状手势，两个年龄相仿的姑娘都笑了。

说起拍照，斯雷碧翻出她在九寨沟拍摄的照片，兴奋地向肖泽娟展示起来。“九寨沟风景如诗如画，我非常喜欢。”斯雷碧说，她还遇到了几位结伴出行的重庆阿姨，她们身披彩色丝巾，在自然美景中尽情拍照，自信开朗、活力四射的样子让同行的人都感到了快乐。“阿姨们还指导我拍照动作，邀请我到重庆旅游。”

斯雷碧说，“中国之行是充满惊喜与收获的美丽旅程”，中国高铁的便捷让她在短暂的出游时间里欣赏到了美景，结识了热心好人。“回到柬埔寨后，我会和亲人朋友分享这次中国之行。这里的风景令人陶醉，人民善良热情，我相信他们来了也会爱上这里。”

土耳其小伙李阳的“朋友圈”里，满是不久前游历中国多地的照片，以及“快乐”“开心”等字眼。今年初，2025携程集团旅游全球合作伙伴大会在湖北武汉召开，在土耳其经营旅行社的李阳受邀参加。

“来中国不仅是为了参会，也是为了奔赴一场‘8年之约’。”李阳告诉记者，8年前，他在埃及旅游时认识了来自中国武汉的医生华姐，二人相约有机会再次同游。这次得知李阳到了武汉，华姐主动提出当“导游”，带他深度体验“大江大湖大武汉”的魅力。“华姐带着我逛了很多景点，品尝了很多特色美食，给我介绍了新的朋友，这一切都让我十分感动和开心！”李阳说，中国不仅风景优美，美食众多，还有热情好客的人民，“我去过中国很多城市，也认识了很多朋友。中国朋友开放自信、乐于分享，愿意接纳不同文化背景的外国人，提供力所能及的帮助。”

“不好意思，我们刚刚在这里吃饭，请问你看到过一个黑色钱包吗？”在海南三亚大东海景区附近一家餐厅，俄罗斯游客伊娃掏出手机翻译询问。“替你保管着呢！”店主王晓忠一眼认出了伊娃，他说：“总有游客吃了饭把随身物品落下，我们都收得好好的。放心吧！”

“非常感谢，你们真是太善良了！”伊娃长舒一口气，脸上露出了笑容。她告诉记者，这是她和父母第一次来三亚度假。“这里不仅天气温暖，人们也总是带着暖意。”在三亚半个月的时间里，伊娃一家去了很多景点，还租了电动自行车在城市游览。“体验本地生活比在沙滩晒太阳更有趣。在三亚，俄中双语招牌随处可见，服务人员总是热心提供咨询……”伊娃说，中国民众言谈自信，懂得享受生活，“此次中国之旅让我拥有了众多美好的记忆”。

“我希望更多外国人来中国，了解这个美丽的国家”

帕诺斯·帕德罗尼迪斯来自希腊，在中国朋友小陈的带领下，最近与20余名亲友来中国旅游。“如果不是与小陈结识，我们可能不会来到中国。这趟旅行本就因中国朋友的热情友善而起。”帕德罗尼迪斯说，在中国旅行期间，不少民众主动讲解中国文化，对中文发音尚且生疏的他表现出充足的耐心和包容。

“中国人民的热情和真诚让我想到了希腊传统待客之道，也打破了一些西方媒体对中国的刻板印象。”他说，中国人尊老爱幼、家庭观念深厚，和希腊人有很多相似之处，“这让我再次坚信，希中两国需要持续的文化交流，这对两国关系发展十分重要。”

匈牙利罗兰大学硕士研究生杨卡·肯尼兹前不久到浙江旅游，在丽水龙泉市溪口村遇到一位村民，受邀去其家里喝茶。来到对方家中，杨卡才知道房主是一位书法爱好者。得知她对中国文化感兴趣，房主立即挥毫泼墨，写下了名句“有朋自远方来，不亦乐乎”。

“看到这句话，我感到特别温暖，我感觉我们就是老朋友。这是我在中国最珍贵的回忆。”杨卡动情地说，她大学时就学习中国文化课程，但都停留在理论层面。这次在中国，她亲眼见识了中国丰富的文化遗产，与中国民众进行了深入交流，“对我而言，中国充满了惊喜。无论我走到哪里，都能得到善意的帮助。我希望更多外国人来中国，了解这个美丽的国家。”

“旅游交往和文化交流，是消除偏见和刻板印象、增进互信、加深友谊的重要方式。”李阳认为，这些年，土中人民交流更加频繁。随着中国不断推出便利外国人来华政策举措，中国旅游市场潜力无限。“我希望推荐更多土耳其民众来中国旅行，让旅游成为人民沟通交流的桥梁。”李阳说，最近他正在联络一家中国旅行社，准备从土耳其组织一个20多人的旅行团到北京、上海、西安等地旅游。他还计划今年春天带着新婚妻子和家人再来武汉，到武汉大学赏樱花、去东湖吹吹风，再去武汉周边转一转，来一场荆楚文化深度游。

（本报记者龚鸣、李纵、邵玉姿、王沛、王明峰、范昊天、曹文轩、李安琪、禹丽敏）

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《 人民日报 》（ 2025年02月12日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)