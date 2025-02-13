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文明历史悠久 文化丰富多彩

“中国是一个非常多元、令人着迷的国度”（外国游客感受“中国之美”）

2025年02月13日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　来自伊朗的游客在云南丽江大研纳西古乐会学习古乐演奏。
　　和雪婷摄

　　外国游客在北京延庆万达广场体验市集。
　　张珈倩摄

　　在江苏无锡泰伯庙会上，两名法国游客身穿汉服留影。
　　尤佳伟摄

　　外国游客在上海街头打卡留念。
　　本报记者 崔 寅摄

　　拿起小铲形工具，屏住呼吸，小心翼翼地将珐琅釉料填入焊好的铜丝纹饰框架中——在北京市珐琅厂，第一次来华旅游的希腊姑娘瓦西里基体验了一番景泰蓝制作技艺。“这些都是纯天然的矿物颜料，你看它们的颜色多漂亮，细节设计也非常精巧。”游名胜古迹、尝特色美食、品历史韵味，中国之行给瓦西里基留下深刻印象。瓦西里基还说：“希中文化中有许多相同元素，我们应该常来常往，多到彼此国家走走看看。”

　　在北京胡同体验民俗文化，在上海豫园观赏璀璨灯会，在云南丽江饱览民族风情……来华外国游客近距离感受中国文化的独特魅力，进一步认识到中华文明的创新性、包容性、和平性等，加深了对中国发展的认知和理解。

　　“亲眼来看看中国，远比电视上看到的更美，以后还要带着朋友再来”

　　在江苏无锡新吴区的梅里古镇，白天，泰伯庙会人气火爆；夜晚，迎春灯会绚烂多姿。古镇浓浓的年味让法国青年埃蒂安·让和伊利亚·伦布罗索流连忘返。这是他们第一次来中国体验春节文化。无锡硕放机场新增为过境免签政策适用口岸，让这座江南城市吸引了不少外国游客。

　　在一家汉服店，两人兴致勃勃地换上汉服，特意选择了红色，“感觉一下子就融入了古镇氛围”。在公共阅读空间“钟书房”，他们在老师的指导下，在红纸上挥毫泼墨，学写“福”字。喜欢爵士乐的他们随身携带电吉他，看到有老师傅正在演奏二胡，便来到一旁即兴合奏起来，中西方音乐的交融，吸引许多游客驻足喝彩。“亲眼来看看中国，远比电视上看到的更美，以后还要带着朋友再来。”他们的脸上透着兴奋。

　　“蝴蝶”在花海中振翅欲飞，“神兽”在人们身边汲水嬉戏……璀璨夺目的光与影、灯与彩，让上海豫园变得更具魅力。“这里真是太美了！很幸运可以体验中国春节。”英国游客伊桑站在一组花灯前合影。前一天，他还在山西，那是因为《黑神话：悟空》而开启的一场探索之旅。五台山、南山寺、南禅寺……手机里一张张照片记录下他的旅行路线。“每一处风景都很漂亮，中国文化令人陶醉，我要把中国推荐给我的每一位朋友。”伊桑说。

　　来自尼泊尔的巴汶·鲍得勒到访过不少中国城市，深入体验了多彩的民俗文化。“中国文化源远流长、独具魅力，中国民众注重家庭、讲究礼仪的特点在节日和传统习俗中体现得淋漓尽致。”鲍得勒说，春节是阖家团圆的时刻，人们纷纷返乡，共庆佳节；清明节，人们追思亲人，缅怀先贤；中秋节，家人欢聚一堂，品尝月饼，欢庆丰收……“这些传统习俗构成了多姿多彩的中国传统文化，成为我认识中国的一个窗口”。

　　“这种古老与现代结合的城市风貌难能可贵”

　　“我都想搬来中国长住了！”在云南昆明长水国际机场出境时，新加坡游客贾斯莉显得有些意犹未尽。不久前，贾斯莉带着家人来云南开启新年旅行。触摸丽江古老的东巴纸，与雪山下的牦牛合影，贾斯莉和家人尽情享受着慢节奏生活带来的治愈感。漫步大理古城，青瓦白墙的民居旁有编着花辫卖手工艺品的白族奶奶，城门楼下抱着吉他的民谣歌手开着直播唱歌。在贾斯莉眼里，大理既古老又年轻。当地美食也让贾斯莉惊喜，“饵丝口感很特别，乳扇吃起来像奶酪，鲜花饼更是让我‘上头’。”

　　借助免签政策，泰国艺术老师阿仑妮·斯里露萨把32名学生的“研学游”放在了云南西双版纳。虽然临行前做了不少攻略，但云南的少数民族文化远比她想象中的还要精彩。“这里的饮食、服装、建筑和泰国清迈的有些相似，但风景和民俗各不相同。当地民众特别热情友好，围着篝火起舞时，大家融洽得就像一家人。”阿仑妮·斯里露萨说，“云南对传统文化的保护和传承也让我很受启发。”

　　“中国的城市建设让我大受震撼，高科技广泛融入普通人的日常生活更让我印象深刻。”来自保加利亚的安娜喜爱中国文化，会定期参加索非亚中国文化中心在当地举办的文化体验活动。此次在中国的实地旅行给她留下难忘的回忆。她说：“北京拥有古色古香的一面，比如南锣鼓巷和北锣鼓巷。但到了国贸地区，又是完全不一样的现代化景象。这种古老与现代结合的城市风貌难能可贵。”

　　“很多人因热爱中国文化选择到中国旅游，也因旅游得以更深入地了解中国文化”

　　不久前，泰国姑娘尤阿坎·赛亚西和阿皮尼亚·万纳帕克结伴到北京和天津旅游。在众多景点中，赛亚西最喜欢的是颐和园。“进入颐和园，历史的厚重感扑面而来。”这次旅程也让赛亚西对中国文化中的开放包容、和谐共处有了更深刻的体会。“我学过中文，但说得不那么流畅，当地人特别热心，给我们提供了许多帮助。如果有机会我肯定还会再去中国。”赛亚西说。

　　克里斯托斯·霍梅尼迪斯是一位小有名气的希腊作家，他的作品曾获得欧洲图书奖并被译成多种文字。去年底，他利用免签政策第一次到访中国，并在希腊媒体上撰文讲述他的感想。霍梅尼迪斯对记者表示，在北京和上海游览时，他既看到了高楼大厦，也看到了传统建筑和美丽的园林，这样的结合令人印象深刻。在与中国民众的交流中，他对中国文化有了更多了解，也发现中国人与希腊人有不少共同点，比如民族自豪感和创业精神。“这是一次难忘的经历，我期待再次到访中国，与中国读者交流并深入探索这里，以获得更多的灵感。”

　　基比克是德国最大的团体旅游运营商之一，也是最早开展赴华旅行业务的德国旅游公司，深耕中国旅游市场近40年。公司总经理托马斯·博兰德早在1985年就来到复旦大学留学，“我每次到中国都有新发现、新收获”。中国对德国等国家试行单方面免签政策以来，他的公司多次组织德国商旅团赴华考察，从上海的摩天大厦到江南的古刹禅寺，从良渚文明到非遗手工艺……外国朋友连连赞叹，惊喜不断。

　　“越来越多的德国以及欧洲民众预订了中国游。”博兰德说，“中国是一个非常多元、令人着迷的国度。中华文明有五千多年的历史，很多中国景点还被列入世界文化遗产名录，很值得一去。”他告诉记者，“很多人因热爱中国文化选择到中国旅游，也因旅游得以更深入地了解中国文化。”

　　（本报记者俞懿春、姚雪青、王崟欣、施芳、杨文明、李安琪、谢亚宏、刘赫、禹丽敏、张矜若）

　　版式设计：蔡华伟

　　《 人民日报 》（ 2025年02月13日 03 版）

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(责编：胡永秋、杨光宇)

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