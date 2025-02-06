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比利时“中国春节游园庙会”热闹非凡

2025年02月06日09:37 | 来源：人民网-国际频道
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活动现场。人民网记者 牛瑞飞摄
活动现场。人民网记者 牛瑞飞摄
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人民网布鲁塞尔1月6日电 （记者牛瑞飞）近日，比利时“中国春节游园庙会”在比利时布鲁塞尔五十周年纪念公园成功举办。五十周年纪念公园位于布鲁塞尔的欧盟区域，附近欧盟机构、国际组织的办公大楼林立，是布鲁塞尔最多元最具文化气质的地标。

本次游园庙会汇集了30个展位全方面呈现年画、书法、美食、京剧和传统服饰等中华文化瑰宝，同时还献上一台精彩节目纷呈的演出。

徐恬蕴是出生在比利时的华人，这次她成为了游园庙会的主持人。她告诉记者，自己从小就学习中文，父母有机会就带她体验中国文化。“中国春节是欧洲朋友最关注中国文化的时段，我的很多朋友也来到了游园庙会现场。春节对我而言，是身边欧洲朋友了解和理解中国一扇生动的窗。窗里有中华优秀传统文化，有勤劳团结的中国人民，还有走在前沿的中国科技，更有生动阐释和合共生的中国生活画面。”

在游园庙会上，十几位来自不同文化背景、不同族裔的年轻人表演了舞龙。他们的活力和精彩的表演赢得了全场观众的掌声。舞龙队队员汤姆表示，舞龙是中国庆祝春节的传统项目，我们感谢中国的春节，它让我们有机会组成了这支多元文化背景的队伍，“不同的文化背景的人可以成为很好的朋友，而且可以让每个人都了解更广阔的世界。”

来自意大利的费德里克告诉记者，中国春节成为联合国非遗他很开心，“春节是中国传统文化的精粹，是中国人盼团圆盼和谐的完美诠释。我去过中国很多地方，虽然不同地方的习俗不同，但是大家都在庆祝同一个春节，这一点生动体现了和而不同的理念，即使文化背景不同，但依然可以和谐相处，共享欢乐生活，这对全世界都很有积极意义”。

羊肉串是今年游园庙会最受欢迎的中国美食，维克多排了半个小时队才买到。他告诉记者，他本来是来公园里跑步的，幸运地遇到了中国游园庙会。“羊肉串太香了，虽然我刚吃了早饭，但必须买几串尝尝。”他表示，中国的美食太丰富了，“我特别喜欢中国，因为在中国，每个节日都会配套美味食物。而春节的年夜饭就是集中国美食于大成的一顿饭，中国美食告诉全世界，了解和学习中国文化一点儿也不枯燥，而是非常惬意，充满幸福感的。”

他还告诉记者，他以前去中国四川时吃到的钵钵鸡让他难以忘怀。“钵钵鸡特别好吃，但钵钵鸡售卖的吆喝声更具特色。”说完，他还给记者表演了一下，虽然吆喝的唱词唱不全，但记者一听就知道是那句经典唱词“钵钵鸡，钵钵鸡，一元一串的钵钵鸡。”

阿丽斯在庙会上被传统汉服的头饰迷住了。“天啊，真的是太美太精致了。我好想把这些买回去，可惜它们是展示品”。记者看到，她试戴了好几款头饰，拍了很多照片和视频，还是不舍得离去。“工作人员同意了明年他们会能带一些头饰来售卖，我明年还要来参加中国游园庙会”。她还对记者表示，感谢中国春节这个平台，让她有机会在家门口感受中国文化。

(责编：贾文婷、刘慧)分享让更多人看到

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